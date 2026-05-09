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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में विजय सरकार, राज्यपाल ने थलापति को मुलाकात के लिए बुलाया, थोड़ी देर में मीटिंग

तमिलनाडु में विजय सरकार, राज्यपाल ने थलापति को मुलाकात के लिए बुलाया, थोड़ी देर में मीटिंग

Tamil Nadu Government Formation: टीवीके को वीसीके- आईयूएमएल ने अपना समर्थन दे दिया है. खबर है कि राज्य के राज्यपाल की शाम 7:10 बजे फ्लाइट से केरल जाने वाले थे. उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 May 2026 06:38 PM (IST)
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तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है. टीवीके को वीसीके और आईयूएमएल ने अपना समर्थन दे दिया है. वहीं, अब खबर है कि राज्य के राज्यपाल की शाम 7:10 बजे फ्लाइट से केरल जाने वाले थे. उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है. इधर विजय अपने घर से लोकभवन के लिए निकल गए हैं. 

लोकभवन के सूत्रों के मुताबिक गवर्नर ने केरलम जाने के कार्यक्रम रद्द कर दिया है. इससे पहले TVK और CPM के नेता जब गवर्नर से मिलकर विजय के लिए समय लेने आये थे तब उनसे कहा गया था कि उनका पहले से ही कार्यक्रम तय है. उन्हें केरलम जाना है इसीलिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है

ऐसे में माना जा रहा था कि अगर दौरा कैंसिल नहीं होता है, तो राज्यपाल से विजय की मुलाकात नहीं होती, तो फिर सरकार बनाने की कार्रवाई अधर में लटक जाती. फिलहाल टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्याबल है. टीवीके के पास पत्र भी हैं, जिनमें अन्य पार्टियों ने टीवीके को समर्थन देने की स्वीकृति दी है. वीसीके और इंडियन यूनियम मुस्लिम लीग, यह पहले से ही डीएमके के सहयोगी रहे, दोनों ने शनिवार को औपचारिक घोषणा करते हुए टीवीके को अपना समर्थन दिया है. इससे बहुमत का आंकड़ा 118 के पार हो गया है. 

बता दें, आर्लेकर पिछले कई वक्त से तमिलनाडु और केरल दोनों के गवर्नर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्हें केरल का अतिरिक्त प्रभार मिला है. इधर, केरल में भी सरकार बनाने की कोशिशें लगातार जारी है. यहां यूडीएफ गठबंधन ने जीत हासिल की है. 

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राज्यपाल से तीन बार मिल चुके विजय

इधर, राज्यपाल से विजय करीबन पिछले कुछ दिनों में 3 बार मिल चुके हैं. हर बार उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन राज्यपाल ने उसे स्वीकार नहीं किया है. टीवीके सूत्रों का कहना है कि गवर्नर के रवाना होने से पहले यह पत्र राजभवन में जमा कर दिए जाएंगे. अगर यह जमा नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनके तिरुवनंतपुरम से लौटने का इंतजार करना पडे़गा. ऐसे में विजय की फिल्मों की तरह ही तमिलनाडु की पूरी राजनीति का सीन हो गया है. 

यह भी पढ़ेंः Eknath Shinde On BJP: बंगाल की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा- ‘मोदी-शाह रणनीति की जीत'

 

Published at : 09 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Chennai TVK
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