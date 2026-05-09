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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVCK के बाद IUML ने भी TVK को दिया समर्थन, तमिलनाडु में 120 विधायकों के साथ विजय बनाएंगे सरकार

VCK के बाद IUML ने भी TVK को दिया समर्थन, तमिलनाडु में 120 विधायकों के साथ विजय बनाएंगे सरकार

Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु की विजय सरकार का सत्ता संभालने का रास्ता साफ हो गया है. वीसीके ने शनिवार को टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है. विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन था.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 May 2026 05:20 PM (IST)
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तमिलनाडु की विजय सरकार का सत्ता संभालने का रास्ता साफ हो गया है. वीसीके ने शनिवार को टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है. विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन था. इधर, टीवीके को इंडियन मु्स्लिम लीग (IUMLS) ने भी समर्थन दे दिया है. अब आंकड़ा बढ़कर 120 हो गया है. 

शनिवार की शाम को वीसीके की अहम मीटिंग थी. इसमें टीवीके को समर्थन देने पर फैसला लेना था. मीटिंग में विजय को समर्थन देने पर सहमति बनी. अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री विजय बन सकते हैं. वीसीके ने बिना किसी शर्त के टीवीके को समर्थन दिया है.

4 मई को आए नतीजे ने तमिलनाडु में सभी को चौंका दिया था. यहां टीवीके ने डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ते हुए, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी. हालांकि, 108 के आंकड़े तक ही पहुंच सकी, और बहुमत से 10 सीट पीछे रह गईं. इसके बाद कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन टीवीके को मिला, वहीं, सीपीआई और सीपीआईएम के दो दो विधायकों ने भी सपोर्टि किया. इससे आंकड़ा बढ़कर 116 पर पहुंच गया. अब वीसीके ने टीवीके को समर्थन दिया है. टीवीके ने सभी समर्थन करने वाली पार्टियों का आभार जताया है, साथ ही पार्टी के नेता अर्जुन ने कहा है कि अब विजय सरकार बनाने के लिए तैयार हैं.

AIADMK चीफ के बयान ने पहले ही बढ़ा दी थी हलचल
इधर, कुछ देर पहले AIADMK के चीफ एडप्पादी के. पलानीस्वामी के एक पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी. उन्होंने एक पोस्ट में सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई दी थी. ऐसे में टीवीके के समर्थन को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. पलानीस्वामी ने एक पोस्ट करते हुए कहा था कि हाल ही में संपन्न 17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. जीत दर्ज की. मैं तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं. 

यह भी पढ़ेंः Eknath Shinde On BJP: बंगाल की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा- ‘मोदी-शाह रणनीति की जीत'

Published at : 09 May 2026 04:49 PM (IST)
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