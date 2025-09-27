'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा वक्फ कानून संशोधन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को दुकानों को बंद रखने और राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शन करने की बात कही गई है. साथ ही AIMPLB ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपने की योजना भी बनाई है. आलोक कुमार ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी अपनी राय रखी.

आंदोलन पर सवाल

आलोक कुमार ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत खुद AIMPLB और जमीयत ने किया था. उन्होंने कहा कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में बीच में आंदोलन छेड़ना चिंता की बात है.

हिंसा की आशंका

विहिप अध्यक्ष ने हाल के दिनों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा, 'हाल ही में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर देश में कई जगह हिंसा हुई. 5 सितंबर से अब तक लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं. ऐसे आंदोलन सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं और हिंसा को बढ़ावा देंगे.' उन्होंने कहा कि भारत बंद जैसे आयोजनों में अक्सर जबरदस्ती और हिंसा की संभावना रहती है.

सरकार और समाज से अपील

आलोक कुमार ने कहा कि सभी संगठनों को आंदोलन को शांतिपूर्वक करने की व्यवस्था करनी चाहिए. केंद्र और राज्य सरकारों से भी उन्होंने आग्रह किया कि वे हर प्रकार की स्थिति से निपटने की तैयारी अभी से करें और सावधानी बरतें. उन्होंने समाज से भी आह्वान किया कि केवल सरकार पर निर्भर न रहें. उन्होंने कहा, 'संविधान और कानून किसी हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं. हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी गलत घटना को संवैधानिक रूप से एजेंसियों के साथ मिलकर रोकने में सहयोग करना चाहिए.'

धार्मिक पोस्टरों पर बयान

विहिप अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में इस्लाम धर्म के लोग 'I Love Muhammad' के पोस्टर लगाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन अगर ऐसे पोस्टरों के बहाने आपत्तिजनक बयान दिए जाएं या हंगामा किया जाए तो यह ठीक नहीं है. उन्होंने 'I Love Mahadev' पर कहा कि यह नारे 'I Love Muhammad' के जवाब में नहीं हैं. 'मुझे लगता है कि यह उसके जवाब में नहीं किया जा रहा है,' उन्होंने कहा.

पाकिस्तान के पीएम पर प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आलोक कुमार ने कहा, 'हिंदू अतिवादी नहीं हो सकता. हिंदू पृथ्वी, वनस्पति और सबके लिए प्रार्थना करता है, वह हिंसक नहीं हो सकता. लेकिन हिंदू को हिंसक दिखाने की कोशिश की जा रही है. अब हिंदू फोबिया की स्थिति पैदा हो गई है.'