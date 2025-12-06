तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार (6 दिसंबर, 2025) को कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी. इस पर विश्व हिन्दू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा है कि बाबरी की आड़ में यदि कहीं भी हिंदुओं पर हमले हुए तो हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता और राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा.

बंसल ने कहा, 'हुमायूं कबीर में बाबर का रक्त तो नहीं, किंतु लगता है उस विदेशी आक्रांता की आत्मा जरूर घुसपैठ कर चुकी है. वही आत्मा उस कट्टरपंथी को बाबरी मस्जिद बनाने की जिद कर, घर बैठे पेट्रो डॉलर और जकात का पैसा आसानी से बटोरने की प्रेरणा भी दे रही है. साथ ही वह कट्टरपंथी जिहादी वोट बैंक को साधकर बंगाल का जिन्ना बनने की जुगत में भी जुटा नजर आ रहा है.'

'यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना'

उन्होंने कहा कि वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्व सम्मत निर्णय की तो खुली अवमानना कर ही रहा है. अपनी जिहादी जमात को भड़काकर बंगाल समेत संपूर्ण देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की घटिया राजनीति भी कर रहा है. देश के इतिहास, न्याय और जनभावना, तीनों में शून्य इस मीर बाकी को कोई बताए कि बाबरी 33 वर्ष पहले ही धूल धूसरित हो चुकी है. बाबर की मजार अफगानिस्तान में है. यदि बाबरी बनानी ही है तो वहीं जाकर बनाएं. वहीं दूसरी ओर, श्री राम जन्मभूमि पर फैसला अब दुनिया का अंतिम सत्य बन चुका है.

'बाबरी का जहर बोया जा रहा'

उन्होंने कहा कि पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और जिहादी कट्टरपंथियों के आतंक से त्रस्त बंगाल के हिंदुओं के विरुद्ध बाबरी के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है, उससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहद गंभीर दुष्परिणाम आसानी से समझा जा सकता है.

'राज्य सरकार कठोर कार्रवाई करे'

VHP नेता ने कहा कि राज्य सरकार यदि सच में कानून का सम्मान करती है, तो मुगल प्रेमी विधायक के इस दुष्कृत्य को रोकने हेतु तत्काल कोई कठोर कार्यवाही करे. करोड़ों हिंदुओं की आस्था कोई राजनीतिक खिलौना नहीं, जिससे कोई भी सिरफिरा विधायक अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की दुकान चलाने के लिए खेलता रहे.

'कुछ होता है तो बंगाल सरकार जिम्मेदार होगी'

उन्होंने कहा कि इस बाबरी की आड़ में, बंगाल सहित देश में कहीं भी हिंदुओं के विरुद्ध कोई उत्पात, उपद्रव, हिंसा या उन्माद भड़कता है, तो उसकी जिम्मेदारी हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की होगीं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के राज्यपाल महोदय भी यदि समय रहते ऐसे उपद्रवी मानसिकता पर लगाम लगा सकें तो अच्छा है.