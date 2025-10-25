हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जताई संवेदना

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जताई संवेदना

Bollywood Satish Shah Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'सतीश शाह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. वे भारतीय मनोरंजन जगत के सच्चे लीजेंड थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Oct 2025 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया. वे 74 वर्ष के थे. शाह के प्रबंधक ने इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने अपने करियर में ‘जाने भी दो यारो’, ‘मैं हूं ना’ और टीवी शो ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ जैसे यादगार किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'सतीश शाह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. वे भारतीय मनोरंजन जगत के सच्चे लीजेंड थे. उनकी बेहतरीन कॉमेडी और शानदार अभिनय ने करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं. ॐ शांति.'

अमित शाह ने कहा – सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, 'चार दशकों तक अपने अभिनय से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले सतीश शाह जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं. सिनेमा जगत में उनकी अदाकारी और सौम्य व्यक्तित्व सबको मंत्रमुग्ध करता था. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे.'

25 जून 1951 को जन्मे सतीश शाह भारतीय फिल्म और टीवी जगत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे. उन्होंने ‘जाने भी दो यारो’ (1983) में भ्रष्ट नगर आयुक्त डी'मेलो का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई. टीवी सीरियल ‘ये जो है जिंदगी’ (1984) में उन्होंने 55 एपिसोड में 55 अलग-अलग किरदार निभाए, जो आज भी याद किए जाते हैं.

 कई सुपरहिट फिल्मों में निभाई अहम भूमिकाएं
सतीश शाह ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया - ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘मैं हूं ना’, ‘कल हो ना हो’, ‘ओम शांति ओम’, ‘फना’, ‘कहो ना प्यार है’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘जुड़वा’ जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को खूब हंसाया. वे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) के स्नातक थे और अपने अभिनय के लिए हमेशा सराहे गए.

बीमारी और निधन
शाह के सहयोगी अशोक पंडित ने बताया कि अभिनेता का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ. तीन महीने पहले उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. शनिवार दोपहर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. अस्पताल के बयान के मुताबिक, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

अंतिम संस्कार रविवार को
सतीश शाह का अंतिम संस्कार रविवार को पवन हंस श्मशान घाट पर किया जाएगा. उनके परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है.फिल्मकार फराह खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'प्रिय सतीश, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपके साथ काम करना शानदार अनुभव था. रोज आपके भेजे चुटकुले और मीम्स याद आएंगे.'

‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ की टीम का भावुक संदेश
लोकप्रिय शो ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ की टीम ने सतीश शाह को उनके चंचल, जीवंत और हंसमुख स्वभाव के लिए याद किया. निर्माता जे.डी. मजीठिया, और सह-कलाकार सुमीत राघवन तथा राजेश कुमार ने कहा कि वे इस खबर से स्तब्ध और बेहद दुखी हैं.

Published at : 25 Oct 2025 11:34 PM (IST)
