हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में हार से सबक, कांग्रेस ने फूंका उत्तराखंड चुनाव का बिगुल; बैठक में खरगे-राहुल रहे मौजूद

बिहार चुनाव में हार से सबक, कांग्रेस ने फूंका उत्तराखंड चुनाव का बिगुल; बैठक में खरगे-राहुल रहे मौजूद

आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है. दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग में कई नेताओं के साथ राहुल गांधी और खरगे भी मौजूद रहे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस अगले चुनाव में जुट गई है. दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक अहम रणनीतिक बैठक बुलाई. इसमें आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई. इस बैठक में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे. इससे तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अब चुनावों में किसी तरह की गलती दोहराने के मूड में नहीं है. माना जा रहा है कि 2027 में होने वाले चुनावों के लेकर कांग्रेस ने वक्त से पहले ही कमर कस ली है. 

बैठक में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे. इनमें प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा, सह प्रभारी मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सीनियर नेता हरक सिंह रावत और करण माहरा समेत कई शीर्ष नेता मौजूद रहे. 

बैठक में ग्राउंड लेवल पर दिया जोर

इस बैठक में राहुल गांधी ने सभी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई गुंजाइश न रहे. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि संगठन को जमीनी स्तर यानि ग्राउंड लेवल पर मजबूत किया जाए. वोट चोरी पर कड़ी नजर रखी जाए. महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाकर एक व्यापक स्तर पर चुनाव को लड़ा जाए. साथ ही राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया में योग्य वोटर्स के नाम न कटने पाए और इस प्रक्रिया पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश नेताओं को दिए हैं. उन्होंने लोगों के बुनियादी और जीवन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है. ऐसा पहली बार है, जब कांग्रेस वक्त से पहले ही चुनाव की रणनीति तय कर मैदान में उतर रही है. 

औपचारिक रूप से चुनावी अभियान की शुरुआत

इस बैठक के बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से अभियान की शुरुआत कर दी है. यह संकेत साफ है कि पार्टी न सिर्फ आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है, बल्कि इस बार चुनाव प्रबंधन में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. 

पहाड़ की सियासत में हलचल

इस बैठक में कांग्रेस दीर्घकालिक रणनीति को अपना रही है. इसमें संगठन की मजबूती, नए चेहरे और क्षेत्रवार मुद्दों की पहचान पर तेजी से काम किया जाएगा. दिल्ली में खरगे और राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेस के उत्तराखंड मिशन की शरुआत भर माना जा रहा है. आने वाले  महीनों में पहाड़ की सियासत में तेज हलचल और कांग्रेस की आक्रामक राजनीतिक मुद्रा देखने को मिल सकती है. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 01 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Tags :
INC Uttarakhand RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
साउथ सिनेमा
Malayalam Latest Releases: दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
दिसंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
विश्व
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget