Bengaluru Traffic: ‘सबसे खराब ट्रैफिक, पुलिसवाले निकम्मे…’, बेंगलुरु की सड़क पर जाम में फंसे यूपी के सपा सांसद भड़के
Bengaluru Traffic Jam: यूपी के घोसी से सांसद राजीव राय संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान वे कई घंटों तक बेंगलुरु की सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंस गए.
बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसने कई लोगों की योजनाओं को पूरी तरह से बिगाड़ा है. अब इस बार समाजवादी पार्टी के एक सांसद राजीव राय इसका शिकार बने हैं. दरअसल, सांसद राजीव राय संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली रवानगी की अपनी तय फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन इसके पहले वे कई घंटों तक बेंगलुरु के सड़कों पर फंसे रहे.
उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद राजीव राय को अपनी फ्लाइट छूटने का डर था, इसलिए उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने दावा है कि बेंगलुरु पुलिस से उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि भारी ट्रैफिक जाम को संभालने के लिए बेंगलुरु की सड़क पर एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था.
सपा सांसद ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी
कई घंटों तक बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसने के बाद सांसद राजीव राय काफी गुस्सा हो गए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा प्रकट किया. इस दौरान उन्होंने कर्नाटक सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस शहर ने भयानक ट्रैफिक की पहचान बनी ली है. इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस को निकम्मा और गैर-जिम्मेदार भी करार दिया.
सांसद राजीव राय ने अपने एक्स पोट में कहा, “कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मुझे खेद है, लेकिन आपके यहां ट्रैफिक व्यवस्था सबसे खराब है और ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा गैर-जिम्मेदारी और बेकार है. वे फोन तक नहीं उठाते. उनसे बात करने की मेरी कोशिश का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, किसी ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया.” उन्होंने कहा कि वे राजकुमार समाधी रोड पर एक ही जगह पर एक घंटे से फंसे हुए थे और उनकी फ्लाइट छूटने वाली है. उन्होंने कहा, “कल सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को मुझे संसद सत्र में शामिल होना है. यहां आसपास एक भी पुलिसकर्मी नजर नही आ रहा है. इसमें कोई शक नहीं है कि अब बेंगलुरु का ट्रैफिक दुनिया में सबसे खराब ट्रैफिक में गिना जाने लगा है.”
