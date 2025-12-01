कौन से हैं वो 14 बिल जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
Parliament Winter Session: संसदीय कार्य मंत्री किरेन मंत्री ने कहा कि संसद की कार्यवाही अच्छी तरह से चलनी चाहिए और सरकार गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ वार्ता जारी रखेगी.
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार (1 दिसंबर, 2025) से होने जा रही है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार 14 नए बिल संसद के पटल पर रखने वाली है, जिस पूर्ण बहुमत के साथ पारित करवाने पर केंद्र की ओर से जोर दिया जाएगा. वहीं, दूसरी ओर देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और दिल्ली आतंकी हमला समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है.
संसद में केंद्र किन 14 विधेयकों को करेगी पेश
संसद का शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी. इस दौरान केंद्र सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 14 विधेयकों को पेश करेगी, जिसमें बीमा कानून, दिवाली कानून, कॉरपोरेट कानू, सिक्योरिटीज मार्केट, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्ष से जुड़े सेस बिल शामिल होंगे.
- जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025
- दिवालिया एवं दिवाला-बैंकअप्सी क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
- रीपीलिंग और संशोधन विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
- परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025
- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025
- बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025
- उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025
- वर्ष 2025–26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगों
केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद की कार्यवाही अच्छी तरह से चलनी चाहिए और वह गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी रखेगी. वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार (30 नवंबर, 2025) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजित हुई, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं, संसद सबकी है, देश की है.
संसद में सरकार को घेरने का है विपक्ष का प्लान
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी, डीएमके समेत कई पार्टियां संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है. ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे और टकराव के साथ हो सकती है.
विपक्ष सबसे पहले देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में एकजुट होकर सरकार पर चर्चा करने के लिए जोर डालेगी. हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि एसआईआर का मुद्दा संसद में नहीं उठाया जा सकता है. विपक्षी पार्टियां केंद्र पर मतदाता सूची से लाखों मतदाताओं के नाम काटने और वोट चोरी के आरोप लगा रही है. उनका कहना है कि सरकार एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वोटरों को लिस्ट में हटाकर अपनी मन के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है.
