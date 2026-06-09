हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिकी पर्यटक के साथ रेप का मामला: हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी कर्नाटक सरकार

अमेरिकी पर्यटक के साथ रेप का मामला: हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी कर्नाटक सरकार

अप्रैल 2026 मे, वॉशिंगटन की एक महिला यात्री विला में रुकी हुई थी. झारखंड निवासी रसोइए वृजेश कुमार पर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक पुलिस मंगलवार (9 जून, 2026) को हाई कोर्ट में उस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें मडिकेरी के एक होमस्टे में झारखंड के एक कर्मचारी ने अमेरिकी पर्यटक के साथ यौन उत्पीड़न किया था. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सरकार को निर्देश जारी किए. यह निर्देश आरोपी होमस्टे मालिक, पालेकंडा पोनप्पा उर्फ ​​विशाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी.

सोमवार को कोर्ट ने कहा कि देश में एक विदेशी महिला के साथ रेप जैसा गंभीर अपराध हुआ है, और इसे बहुत चिंताजनक मामला बताया. कोर्ट ने कहा कि इस चरण में मामले में रोक लगाना संभव नहीं है और पहले जांच से जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि होमस्टे मालिक पर गंभीर आरोप हैं, जिनकी पुष्टि होनी चाहिए.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि होमस्टे मालिक पर रेप का आरोप नहीं है और अन्य कथित अपराध जमानती प्रकृति के हैं. यह भी कहा गया कि बिना पूर्व सूचना के उसकी गिरफ्तारी उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार (11 जून) तक के लिए टाल दी है.

अप्रैल 2026 मे, वॉशिंगटन की एक महिला यात्री विला में रुकी हुई थी. झारखंड निवासी रसोइए वृजेश कुमार पर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है. वृजेश कुमार ने कथित तौर पर एक मीठे पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया. शिकायत के अनुसार, महिला के बेहोश होने के बाद कुमार ने पर्यटक के साथ यौन उत्पीड़न किया.

जांच से पता चला कि होमस्टे मालिक विशाल ने कथित तौर पर घटना को दबाने की कोशिश की. आरोपों के अनुसार, हमले के बाद विशाल ने तीन दिनों के लिए प्रॉपर्टी का वाई-फाई बंद कर दिया ताकि पीड़िता अमेरिकी दूतावास या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क न कर सके.

यह भी पढ़ें:- 'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़

पीड़िता आखिरकार अपने बंधक बनाने वालों को यह कहकर भाग निकली कि वह मैसूर जा रही है. वहां पहुंचने के बाद, उसने तुरंत अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया.पुलिस  ने झारखंड के रहने वाले वृजेश कुमार और मालिक विशाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

इस घटना पर आक्रोश के बाद, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जांच की प्रगति की निगरानी के लिए मडिकेरी का दौरा किया. पर्यटन विभाग ने बताया कि इस प्रतिष्ठान को जनवरी 2024 में ही लाइसेंस मिला था, लेकिन कथित तौर पर इसने सुरक्षा संबंधी सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का उल्लंघन किया. कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि जैसे ही रिपोर्ट मैसूर पहुंची, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले को दबाने की कोशिशें नाकाम कर दी गईं.

परमेश्वर ने कहा, 'ऐसी घटनाएं हमारे राज्य और भारतीय समाज के लिए शर्मनाक हैं, खासकर तब जब इनमें विदेशी नागरिक शामिल हों.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने जिला प्रशासन को इलाके के सभी होमस्टे में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें:- 'दीदी बदल गईं, हमारी बात नहीं सुनती थीं', TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय का ममता बनर्जी पर बड़ा बयान

Published at : 09 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
America Karnataka DK Sivakumar RAPE CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिकी पर्यटक के साथ रेप का मामला: हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी कर्नाटक सरकार
अमेरिकी पर्यटक के साथ रेप का मामला: हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी कर्नाटक सरकार
इंडिया
Explained: जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज! 11,575 फीट की ऊंचाई पर पानी, पत्थर और बर्फ से रोज जंग, कैसे बनी एशिया की सबसे लंबी सुरंग?
जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज.. पानी, पत्थर और बर्फ से जंग, कैसे बनी सबसे लंबी सुरंग
इंडिया
TMC में बगावत के बीच यूसुफ पठान पर भड़कीं महुआ मोइत्रा तो आया बीजेपी का रिएक्शन, कहा, 'वो किस तरह कि...'
यूसुफ पठान पर भड़कीं महुआ मोइत्रा तो आया बीजेपी का रिएक्शन, कहा, 'वो किस तरह कि...'
इंडिया
PM Modi Government 12 Years: मोदी सरकार के 12 साल पूरे, अमित शाह और BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने क्या कहा?
मोदी सरकार के 12 साल पूरे, अमित शाह और BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget