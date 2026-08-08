US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने PM मोदी को किया फोन, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की. पीएम मोदी ने उन्हें और अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस को बेटे के जन्म की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बातचीत में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की गई.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, 'मुझे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन आया. हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. मैंने उन्हें और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके बेटे के जन्म की हार्दिक बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीं.'

Received a phone call from US Vice President JD Vance. We discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas.



Warmly congratulated him and the Second Lady on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family.… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026

पीआईबी दिल्ली की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के बीच हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की. दो देशों के बड़े नेताओं ने अपनी पिछली उच्च स्तरीय बैठकों में लगातार होने वाली प्रोग्रेस को देखते हुए व्यापार, रक्षा और नई तकनीकों जैसे जरूरी कामों में मिलकर काम करने और अपने रिश्ते को और ज्यादा पक्का करने की बात फिर से कही है.

दोनों बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर अपने-अपने देशों के क्षेत्रीय और पूरी दुनिया में चल रही जरूरी मुद्दों और समस्याओं पर बातचीत की और एक-दूसरे को अपनी राय बताई. दोनों बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर अपने-अपने देशों के क्षेत्रीय और पूरी दुनिया में चल रही जरूरी मुद्दों और समस्याओं पर बातचीत की और एक-दूसरे को अपनी राय बताई. प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंस और उषा वेंस को उनके बेटे के जन्म पर हार्दिक बधाई दी और परिवार को शुभकामनाएं दीं.

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चौथे बच्चे के पिता बने जेडी वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस पिछले महीने ही चौथे बच्चे के माता-पिता बने हैं. इसके साथ ही ऐसा 150 साल से ज्यादा बाद हुआ है, जब किसी मौजूदा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके घर संतान का जन्म हुआ हो. दंपति ने अपने बेटे का नाम एलेक नील वेंस रखा है.

दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सांसद रिले मूर ने भारत के प्रस्तावित FCRA बिल को लेकर चिंता जताई थी, जिसका विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी चंदे को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने इन टिप्पणियों को देखा है. भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक विषय हैं, जिन पर निर्णय हमारे देश की संसद की ओर से लिए जाते हैं. मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं.

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