हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी! बीच रास्ते से वापस लौटा विमान, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

एअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी! बीच रास्ते से वापस लौटा विमान, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Mumbai: एअर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से नेवार्क जा रही थी, लेकिन टेकऑफ के कुछ ही देर बाद पायलट को विमान में गड़बड़ी की आशंका लगी. इसी वजह से उसे मुंबई ले आया गया.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 22 Oct 2025 02:04 PM (IST)
एअर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी दिक्कत की खबर सामने आई है. अमेरिका के नेवार्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI191 को बुधवार (22 अक्टूबर) उड़ान के कुछ ही देर बाद मुंबई लौटना पड़ा. फ्लाइट में टेकऑफ के बाद तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के बाद पायलट ने सही मौके पर निर्णय लिया और विमान को मुंबई ले आया. अहम बात यह है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग भी हो गई.

एअर इंडिया के विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एअरपोर्ट से रात 1.14 बजे उड़ान भरी, लेकिन आधे घंटे बाद ही तकनीकी दिक्कत आ गई. यह देख पायलट ने विमान को मुंबई लाने का फैसला किया. इसके बाद सुबह करीब 3 बजे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. इस विमान को तकनीकी टीम चेक कर रही है. वहीं यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है.

कई विमानों में आ चुकी है तकनीकी दिक्कत

एअर इंडिया की कई फ्लाइट्स में दिक्कत की जानकारी सामने आ चुकी है. 16 जून को हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी. वहीं 21 जुलाई को दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट की दिक्कत को लेकर जानकारी मिली थी. इसी तरह और भी उड़ाने में तकनीकी दिक्कत की खबर सामने आ चुकी है. 

अहमदाबाद में क्रैश हो गया था एअर इंडिया का विमान

तकनीकी दिक्कत की वजह से इसी साल 12 जून को एअर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई थी. इस विमान पर 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई थी. यह फ्लाइट अहमदाबाद एअरपोर्ट से टेकऑफ के बाद लंदन के लिए जा रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया था, जिससे और भी लोग हादसे का शिकार हो गए थे. अहम बात यह है कि एक शख्स जो फ्लाइट पर सवार था, उसकी जान बच गई थी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 22 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Air India MUMBAI Breaking News
