एअर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी दिक्कत की खबर सामने आई है. अमेरिका के नेवार्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI191 को बुधवार (22 अक्टूबर) उड़ान के कुछ ही देर बाद मुंबई लौटना पड़ा. फ्लाइट में टेकऑफ के बाद तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के बाद पायलट ने सही मौके पर निर्णय लिया और विमान को मुंबई ले आया. अहम बात यह है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग भी हो गई.

एअर इंडिया के विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एअरपोर्ट से रात 1.14 बजे उड़ान भरी, लेकिन आधे घंटे बाद ही तकनीकी दिक्कत आ गई. यह देख पायलट ने विमान को मुंबई लाने का फैसला किया. इसके बाद सुबह करीब 3 बजे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. इस विमान को तकनीकी टीम चेक कर रही है. वहीं यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है.

कई विमानों में आ चुकी है तकनीकी दिक्कत

एअर इंडिया की कई फ्लाइट्स में दिक्कत की जानकारी सामने आ चुकी है. 16 जून को हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी. वहीं 21 जुलाई को दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट की दिक्कत को लेकर जानकारी मिली थी. इसी तरह और भी उड़ाने में तकनीकी दिक्कत की खबर सामने आ चुकी है.

अहमदाबाद में क्रैश हो गया था एअर इंडिया का विमान

तकनीकी दिक्कत की वजह से इसी साल 12 जून को एअर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई थी. इस विमान पर 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई थी. यह फ्लाइट अहमदाबाद एअरपोर्ट से टेकऑफ के बाद लंदन के लिए जा रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया था, जिससे और भी लोग हादसे का शिकार हो गए थे. अहम बात यह है कि एक शख्स जो फ्लाइट पर सवार था, उसकी जान बच गई थी.