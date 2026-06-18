भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार (18 जून) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. फ्रांस के एवियन में हुए G7 शिखर सम्मेलन से भारत लौटने के तुरंत बाद वह शाह से मिले. इस बैठक में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के अपराधियों को सजा दिलाने पर चर्चा की. उन्होंने इस मुलाकात को बहुत बढ़िया बताया.

गोर-शाह के बीच किन मुद्दों पर हुई बात?

सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि बातचीत का मुख्य फोकस लोगों को नशीले पदार्थों (ड्रग्स) से बचाने और सीमाओं को सुरक्षित बनाने पर था. उन्होंने लिखा, 'गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बेहतरीन बैठक हुई. हमारे बीच आतंकवाद से लड़ने, अपने लोगों को नशीले पदार्थों और अवैध ड्रग्स से बचाने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और दोनों देशों के अपराधियों को मिलकर सजा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बहुत अच्छी बातचीत हुई.'

Had an excellent meeting with Honorable Home Minister @AmitShah. We had a fruitful discussion on enhancing collaboration to combat terrorism, shield our people from narcotics and illicit drugs, secure our borders, and jointly bring criminals to justice in both nations. pic.twitter.com/ePC0dHQZ0X — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) June 18, 2026

पीएम मोदी-ट्रंप संग शेयर की फोटो

दिल्ली लौटने के बाद गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, "फ्रांस में G7 की शानदार यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आया हूं. अमेरिका और भारत के बीच कई सकारात्मक नतीजे निकले हैं!' गोर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुई द्विपक्षीय (दोनों देशों की) बैठक में भारत और अमेरिका ने कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की.

Back in New Delhi after a great trip to the G7 in France. Lots of positive outcomes between the United States and India! pic.twitter.com/K9zyarwGmU — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) June 18, 2026

उन्होंने कहा, 'G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई.' बुधवार को हुई दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग में ट्रेड डील की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की गई. विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर जल्द ही भारत का दौरा करेंगे.

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