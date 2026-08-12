अमित शाह-राहुल गांधी में जुबानी जंग, क्या आखिरी दिन खत्म होगा संसद का गतिरोध?

संसद में हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. मानसून सत्र को खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बचा है. विपक्ष सरकार के खिलाफ संसद में विरोध कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं. इस बीच अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं. अमित शाह के जवाब पर राहुल गांधी ने पलटवार किया.

कल अमित शाह देंगे जवाब

अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है. अमित शाह ने कहा, ''देखिए सबसे पहले लापता और भाग गए हैं इस प्रकार की भाषा भारत की सर्वाजनिक जीवन में, संसदीय जीवन में अभी भी सुनाई देती है. जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तबसे मैं लगातार संसद में आता हूं और अपने चैंबर में बैठता हूं चूंकि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहे हैं. तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है सरकार की ओर से किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए.''

''मेरी ओर से मैंने भी कह दिया कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं.. आज 3 बजे तक वो स्पीकर साहब को पत्र दें और कल 3 बजे तक हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं. मैं सदन में बैठूंगा और सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा.अब विपक्ष को तय करना है उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है.''

राहुल गांधी ने किया पलटवार

अमित शाह के जवाब के बाद राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जब किसी व्यक्ति में सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो उसकी चुप्पी ही उसकी बात कह देती है. अमित शाह की चुप्पी ही उनका कबूलनामा है.'' राहुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''विपक्ष ने साफ कहा है कि हमें अमित शाह का बयान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई? कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वे सदन में नहीं आ सकते.''

मैं चुप नहीं हूं

राहुल गांधी ने झारखंड के मुद्दे पर कहा, ''मैं झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि हम छात्रों के खिलाफ कोई भी हुए हिंसा की सराहना नहीं करते हैं. मैं चुप नहीं हूं खुलकर बोल रहा हूं.''

खत्म होगा गतिरोध?

मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कार्यवाही नहीं हो पाई है. सरकार और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं. विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब न देने को लेकर विरोध कर रही है तो वहीं एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सत्र खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है ऐसे में सवाल है क्या उस दिन अमित शाह जवाब देंगे या बाकी दिनों की तरह ये भी हंगामे में खत्म हो जाएगा?

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