NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, जानें किन मुद्दों पर की चर्चा

भारत में अमेरिकी राजदूत-नामित सर्जियो गोर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से मुलाकात की. गोर ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ अपनी मुलाकात को बहुत अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत एक मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सर्जियो गोर ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘आज शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहा. अमेरिका और भारत एक मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’

भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है अमेरिका- गोर

उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर वे आशावादी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी खास दोस्ती को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं.

गोर ने कहा, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में मैं दोनों देशों के उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूं. राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान और खास दोस्त मानते हैं. दरअसल, नई दिल्ली के लिए रवाना होने से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच एक कॉल पर शानदार बातचीत हुई थी और ये सिलसिला आने वाले हफ्तों और महीनों में भी जारी रहेगा.’

भारत पहुंचने पर विदेश मंत्री से की मुलाकात

सर्जियो गोर ने कहा कि भारत पहुंचन के बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम से भी भेंट की. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र शामिल था.

उन्होंने कहा, ‘हमने आते ही तेजी से काम शुरू कर दिया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ शानदार बैठकों की श्रृंखला हुई. मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी एक बेहतरीन बैठक की, जिसमें रक्षा, व्यापार और तकनीक सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व पर भी जोर दिया गया, जो दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.’

