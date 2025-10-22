हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्र सरकार ने डीपफेक और AI-जेनरेटेड फोटो-वीडियो को लेकर उठाया बड़ा कदम, नए नियमों का जारी किया ड्राफ्ट

केंद्र सरकार ने डीपफेक और AI-जेनरेटेड फोटो-वीडियो को लेकर उठाया बड़ा कदम, नए नियमों का जारी किया ड्राफ्ट

AI-Generated Content: केंद्र सरकार के इन नए नियमों का फायदा लोगों को जल्द ही दिखने लगेगा. लोगों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर AI Generated टैग दिखेगा और डीपफेक कंटेट देखकर भ्रमित होने की संभावना कम होगी.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को आईटी रूल्स, 2025 (Information Technology Rules, 2025) में बड़ा बदलाव करने का मसौदा जारी किया है. इस मसौदे का सीधा असर उन सभी सोशल मीडिया यूजर्स पर पड़ेगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट बनाने वाले किसी भी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं

केंद्र सरकार ने IT रूल्स, 2021 में अब एक नया ‘Synthetically Generated Information’ शब्द जोड़ा है. यानी ऐसा कंटेंट जो AI या किसी सॉफ्टवेयर से इस तरह बनाया या बदला गया हो कि देखने-सुनने पर वह असली लगे.

सरकार ने नए मसौदा में तय किए ये नियम

सरकार ने आईटी रूल्स, 2025 में बदलाव करने के लिए जो मसौदा तैयार किया, उसमें कई तरह के नियम को भी विस्तार रूप से बताया है. जिसके तहत-

  • अब कंपनियां या ऐप्स हर AI कंटेंट पर एक यूनिक लेबल या मेटाडेटा जोड़ेंगीं.
  • यह लेबल या मार्क कम से कम 10 प्रतिशत स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए.
  • ऑडियो कंटेंट में शुरुआत के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से में यह सुनाई देना चाहिए कि यह AI से बना है.
  • इस लेबल को हटाना या बदलना प्लेटफॉर्म की अनुमति से बाहर होगा यानी हटाया नहीं जा सकेगा.

सरकार के नए नियमों से लोगों को क्या होगा फायदा?

केंद्र सरकार के इन नए नियमों का फायदा लोगों को जल्द ही दिखने लगेगा. लोगों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर AI Generated टैग देखने को मिलेगा. डीपफेक (Deepfake) वीडियो देखकर भ्रमित होने की संभावना कम होगी. इससे नेताओं के फर्जी भाषण या किसी का झूठा MMS जैसी धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगेगी और AI से बनाई वीडियो और ऑडियो को असली समझकर किसी को गलतफहमी नहीं होगी.

इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब आदि पर भी जिम्मेदारी तय होगी. अगर कोई बड़ी सोशल मीडिया कंपनी यूजर को कंटेंट पोस्ट करने देती है, तो उसे कंटेंट अपलोड करने से पहले यूजर से यह पूछना होगा कि "क्या यह कंटेंट AI से जनरेट किया गया है?"

इसके साथ प्लेटफॉर्म को खुद भी टेक्निकल तरीकों से चेक करना होगा कि कंटेंट असली है या Al-जेनरेटेड है. अगर कंटेंट AI-जेनरेटेड निकलता है, तो उसे स्पष्ट लेबल के साथ दिखाना जरूरी होगा. अगर प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर ऐसे डीपफेक को बिना लेबल के फैलने दिया, तो इसे उनकी जिम्मेदारी में लापरवाही माना जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी इन नियमों को ड्राफ्ट के रूप में जारी किया है. इसे लागू करने से पहले सरकार देश की आम जनता और कंपनियों से उनके सुझाव मांगेगी.

यह भी पढे़ंः तेलंगाना सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार, लिया बड़ा फैसला, आज से पूरे राज्य में किया जाएगा ये बदलाव

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 22 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Tags :
Union Government Artificial Intelligence Deepfake MODI GOVERNMENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
ट्रेंडिंग
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी- वीडियो वायरल
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी
हेल्थ
Artificial Vision Technology: अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
जनरल नॉलेज
Kafala System: क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget