UGC NET 2026: 3 विषयों का होगा री-एग्जाम, जांच के बाद NTA का फैसला

यूजीसी नेट 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) इंग्लिश, कॉमर्स, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की दोबारा एग्जाम कराएगा. इस पूरे मामले में तीन पेपर्स को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद एनटीए ने एक समिति बनाई थी.

तीनों विषयों के पेपर में तथ्यात्मक, टाइपोग्राफिकल और अनुवाद संबंधी कई गलतियां मिली थीं. कमेटी की जांच के बाद NTA ने री-एग्जाम कराने का फैसला लिया.

इस दिन होगा तीनों विषय का पेपर

इंग्लिश का एग्जाम 9 सितंबर, शिफ्ट-1, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे से होगा. इसके अलावा कॉमर्स का 9 सितंबर (शिफ्ट-2) दोपहर 3 से शाम 6 बजे होगा. फिर सोशियोलॉजी का 10 सितंबर को (शिफ्ट-1) सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा. तीनों विषयों के अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाएगी. 84 अन्य विषयों के नतीजे तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी होंगे, री-एग्जाम की वजह से रिजल्ट में देरी नहीं होगी. NTA के मुताबिक री-एग्जाम के बाद Assistant Professor और PhD पात्रता के लिए विषयवार सीट आवंटन में पहले से तय संख्या कम नहीं की जाएगी.

इन तीनों विषय की आंसर की नहीं हुई जारी

इससे पहले हो चुकी तीनों विषयों की प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं की गई है. जबकि बाकी विषयों की आंसर-की जारी हो चुकी है. आज answer key जारी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. जब answer key की जानकारी के लिए पूछा गया तो सूत्रों ने बताया कि इसमें बहुत errors हैं इसलिए दोबारा परीक्षा करने की योजना बनायी जा रही है.

UGC-NET जून 2026 की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच हुई थी. कॉमर्स 24 जून, इंग्लिश 25 जून और सोशियोलॉजी 30 जून को आयोजित हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, जांच के बाद इन तीनों विषयों का री-एग्जाम कराने की तैयारी है.

इससे पहले रविवार को एनटीए ने 84 विषयों के लिए प्रोविजन यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की जारी कर दी है. जून सेशन में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजन आसंर की और अपने रिकॉर्ड किए गए जवाब देख सकते हैं. एजेंसी ने अगस्त से 18 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक आंसर की को चुनौती देने की सुविधा भी शुरू कर दी है.