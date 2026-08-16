स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUGC NET 2026: 3 विषयों का होगा री-एग्जाम, जांच के बाद NTA का फैसला

UGC NET 2026: 3 विषयों का होगा री-एग्जाम, जांच के बाद NTA का फैसला

यूजीसी नेट 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां एनटी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) इंग्लिश, कॉमर्स, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की दोबारा एग्जाम करा सकता है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

यूजीसी नेट 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यहां NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) इंग्लिश, कॉमर्स, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की दोबारा एग्जाम कराएगा. इस पूरे मामले में तीन पेपर्स को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद एनटीए ने एक समिति बनाई थी.

तीनों विषयों के पेपर में तथ्यात्मक, टाइपोग्राफिकल और अनुवाद संबंधी कई गलतियां मिली थीं. कमेटी की जांच के बाद NTA ने री-एग्जाम कराने का फैसला लिया.

इस दिन होगा तीनों विषय का पेपर

इंग्लिश का एग्जाम 9 सितंबर, शिफ्ट-1, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे से होगा. इसके अलावा कॉमर्स का 9 सितंबर (शिफ्ट-2)  दोपहर 3 से शाम 6 बजे होगा. फिर सोशियोलॉजी का 10 सितंबर को (शिफ्ट-1) सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा. तीनों विषयों के अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाएगी. 84 अन्य विषयों के नतीजे तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी होंगे, री-एग्जाम की वजह से रिजल्ट में देरी नहीं होगी. NTA के मुताबिक री-एग्जाम के बाद Assistant Professor और PhD पात्रता के लिए विषयवार सीट आवंटन में पहले से तय संख्या कम नहीं की जाएगी.

इन तीनों विषय की आंसर की नहीं हुई जारी

इससे पहले हो चुकी तीनों विषयों की प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं की गई है. जबकि बाकी विषयों की आंसर-की जारी हो चुकी है. आज answer key जारी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. जब answer key की जानकारी के लिए पूछा गया तो सूत्रों ने बताया कि इसमें बहुत errors हैं इसलिए दोबारा परीक्षा करने की योजना बनायी जा रही है. 

UGC-NET जून 2026 की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच हुई थी. कॉमर्स 24 जून,  इंग्लिश 25 जून और सोशियोलॉजी 30 जून को आयोजित हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, जांच के बाद इन तीनों विषयों का री-एग्जाम कराने की तैयारी है.

इससे पहले रविवार को एनटीए ने 84 विषयों के लिए प्रोविजन यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की जारी कर दी है. जून सेशन में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजन आसंर की और अपने रिकॉर्ड किए गए जवाब देख सकते हैं. एजेंसी ने अगस्त से 18 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक आंसर की को चुनौती देने की सुविधा भी शुरू कर दी है. 

Published at : 16 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
UGC NET NTA Breaking News NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UGC NET 2026: 3 विषयों का होगा री-एग्जाम, जांच के बाद NTA का फैसला
UGC NET 2026: 3 विषयों का होगा री-एग्जाम, जांच के बाद NTA का फैसला
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
इंडिया
'दिमागी रूप से नक्सली बने हुए', चिदंबरम पर बीजेपी का पलटवार
'दिमागी रूप से नक्सली बने हुए', चिदंबरम पर बीजेपी का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget