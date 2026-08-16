'दिमागी रूप से नक्सली बने हुए', चिदंबरम पर बीजेपी का पलटवार

पीएम नरेंद्र मोदी के नक्सलवाद पर दिए गए बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति गरमा गई है, अब इसी सिलसिले में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने चिदबंरम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस बुरी तरह आडे़ हाथों लिया है. इस पूरे राजनीतिक विवाद में दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं. 16 अगस्त रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया है. फिर भी कुछ लोग दिमागी रूप से नक्सली बने हुए हैं.

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि देश से हथियारबंद नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है. वैचारिक समर्थन देने वाले दिमागी नक्सली अभी भी समाज को भटकाने की ताक में हैं. इन्हें पहचान कर अलग-थलग करना होगा.

जो नक्सलवाद को सही ठहराते, वे खुद दिमागी नक्सल होते हैं: रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'कांग्रेस नेता चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताया है. असल में जो लोग नक्सलियों को सही ठहराते हैं, वे खुद भी दिमागी रूप से नक्सली होते हैं. या यह कहा जाए तो अर्बन नक्सल. उन्होंने कहा कि आज बस्तर में तिरंगा लहरा रहा है. कभी वहां नक्सली सक्रिय थे. अब नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है. मोदी सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को खत्म कर दिया है. बिहार का जहानाबाद जिला भी नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो गया है.'

बीजेपी सांसद ने वंदे मातरम पर भी कांग्रेस को घेरा

इसके अलावा बीजेपी सांसद ने वंदे मातरम के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा. उन्होंने चिदंबरम को मिस्टर कहते हुए संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर चिदंबरम आपके इस बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान का क्या मतलब है? आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. जाहिर है. आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है? बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर इसे वंदे मातरम का आरोप लगाया है. साथ ही कहा है कि मोदी सरकार में वंदे मातरम् को सम्मान मिला है.