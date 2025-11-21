उदयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चमक रहा है. अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी 21 से 24 नवंबर तक चार दिनों तक चलेगी. विदेशी मेहमान, चार्टर फ्लाइटें, बॉलीवुड सितारे और जगमंदिर-ताज लेक पैलेस में होने वाले समारोह से शहर इन दिनों रॉयल उत्सव में सराबोर है.

उदयपुर की हवाओं में एक बार फिर शाही महक घुल गई है. झीलों, महलों और राजसी आतिथ्य के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध यह शहर इन दिनों अमेरिकी अरबपति कारोबारी रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना (एज एलिज़ाबेथ) और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की ड्रीम वेडिंग का मेजबान बना हुआ है.

21 नवंबर से प्रारंभ हुआ चार दिवसीय उत्सव 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हल्दी, संगीत, शहनाई-वादन और सितारों से सजी परफॉर्मेंस कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण हैं.

माधुरी दीक्षित से लेकर कृति सेनन तक बनीं मेहमान

शुक्रवार सुबह से ही डबोक एयरपोर्ट पर चार्टर विमान लगातार उतरते दिखाई दिए. विदेशी मेहमानों के साथ दोपहर एक बजे के करीब माधुरी दीक्षित, जैकलीन फर्नांडिस, कृति सैनन, सोफिया चौधरी सहित कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज एयरपोर्ट पर नजर आईं.

उनका परंपरागत अंदाज़ में स्वागत किया गया. देर शाम ताज लेक पैलेस में हल्दी सेरेमनी आयोजित की गई, जहां प्राकृतिक झील के बीच सुनहरे सजावट से सजा राजसी मंच सभी का ध्यान खींचता रहा.

शुक्रवार शाम सिटी पैलेस के माणक चौक में होने वाला संगीत कार्यक्रम वेडिंग का सबसे ग्लैमरस इवेंट माना जा रहा है. उम्मीद है कि बड़े बॉलीवुड कलाकार विशेष परफॉर्मेंस देंगे. रात में जगमंदिर में मेहमानों के लिए रॉयल डिनर और कल्चरल एक्ट भी आयोजित किए जाएंगे.

मुख्य विवाह 23 नवंबर को जगमंदिर आइलैंड पैलेस में होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पारंपरिक राजस्थानी थीम और आधुनिक लाइटिंग इफेक्ट्स का संगम इस शादी को और भी भव्य बना रहा है. पिछोला झील के बीच स्थित जगमंदिर को रोशनी से ऐसा सजाया गया है मानो चांदनी में तैरता हुआ महल हो.

ट्रंप के बेटे भी हो रहे हैं शादी में शामिल

सिटी पैलेस के अंदर माणक चौक से लेकर ताज लेक पैलेस तक सुरक्षा, एंट्री-गेट्स, मेहमान-मैनेजमेंट और अतिथि सेवाओं का विशेष प्रबंधन किया गया है. बीती रात वेलकम डिनर के दौरान अलग-अलग डीजे और लाइव बैंड्स ने माहौल को और भी रॉयल बना दिया.

उदयपुर में लगातार हो रही हाई-प्रोफाइल शादियां शहर की ग्लोबल पहचान को और मजबूत कर रही हैं. पर्यटन और वेडिंग-इकोनॉमी में करोड़ों की आमद के साथ यह समारोह उदयपुर के लिए एक और महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा. इस बार होने वाली शाही शादी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी शामिल हो रहे हैं.

रिपोर्ट- चेतन कुमार