केरल के SAI हॉस्टल में दो नाबालिग खिलाड़ियों की संदिग्ध हालत में मौत, लाश मिलने से सनसनी

केरल के कोल्लम में खेल प्राधिकरण (SAI) के हॉस्टल में गुरुवार (15 जनवरी,2025) की सुबह दो लड़कियां फंदे पर लटकी मिलीं. पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थीं. इस घटना के बाद हॉस्टल में सनसनी फैल गई.

ऐसे चला मौत का पता

सुबह लगभग 5 बजे अन्य हॉस्टल निवासियों ने देखा कि दोनों लड़कियां अपनी ट्रेनिंग में नहीं आईं. कई बार दरवाजे पर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद हॉस्टल अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें फंदे पर लटका पाया. पुलिस ने बताया कि 15 साल की लड़की अलग कमरे में रहती थी लेकिन बुधवार रात को उसने 17 साल की लड़की के कमरे में रात बिताई थी.

लड़कियों की पहचान

पुलिस ने बताया कि 17 साल की लड़की एथलेटिक्स ट्रेनी थी और कक्षा 12 में पढ़ती थी, जबकि 15 साल की लड़की कबड्डी खिलाड़ी थी और कक्षा 10 में पढ़ती थी. अन्य हॉस्टल छात्राओं ने दोनों को सुबह के समय देखा था, इससे कुछ घंटे पहले ही वे सामान्य रूप से मौजूद थीं.

कोई सुसाइड नोट नहीं और जांच जारी

पुलिस ने कहा कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. घटना की रिपोर्ट तैयार की गई और दस्तावेज DGP और पुलिस प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाए गए. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हॉस्टल प्रशासन भी पूरी घटना का पता लगाने में लगा हुआ है.