हैदराबाद में खाने से खिलवाड़! मटन में मिलाया जा रहा था बीफ़, होटलों तक पहुंच रहा था मिलावटी मीट

फ़ूड सेफ़्टी (खाद्य सुरक्षा) से जुड़े एक अहम ऑपरेशन में, हैदराबाद पुलिस और फ़ूड सेफ़्टी अधिकारियों ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. इन पर आरोप है कि वे मटन में बीफ़ मिलाकर शहर के अलग-अलग होटलों में मिलावटी मीट सप्लाई करते थे. यह ऑपरेशन मल्लेपल्ली के हबीबनगर पुलिस स्टेशन इलाके में चलाया गया, जहाँ अधिकारियों ने मीट में मिलावट करने वाले एक संगठित रैकेट का पता लगाया. हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान मोहद उस्मान और मोहम्मद जहांगीर के तौर पर हुई है. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह ऑपरेशन CCS टीम, हैदराबाद और H-FAST (हैदराबाद फ़ूड सेफ़्टी टास्क फ़ोर्स) टीम ने मिलकर चलाया था. उन्हें कमर्शियल जगहों पर मिलावटी मीट सप्लाई किए जाने की खास जानकारी मिली थी. जांच और कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें हबीबनगर पुलिस को सौंप दिया.

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जांच में बड़े खुलासे



जांच करने वालों को शक है कि कुछ होटलों में सप्लाई करने से पहले मटन में बीफ़ मिलाया जाता था. हालाँकि, अधिकारियों ने अभी तक ज़ब्त किए गए मीट की मात्रा, उन जगहों की संख्या जहाँ यह मिलावटी मीट सप्लाई किया गया हो सकता है, या यह रैकेट कितने समय से चल रहा था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. इन पहलुओं की जांच अभी चल रही है.

खाद्य सुरक्षा पर सवाल



इस मामले ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट न सिर्फ़ ग्राहकों के अधिकारों और पारदर्शिता को लेकर चिंता पैदा करती है, बल्कि इससे फ़ूड सेफ़्टी नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है. उम्मीद है कि जांच के दौरान अधिकारी सप्लाई चेन, खरीद के रिकॉर्ड और दूसरे सप्लायरों से संभावित कनेक्शन की भी जांच करेंगे.

पूछताछ अभी जारी

अधिकारियों ने अभी तक जांच से जुड़े किसी भी होटल का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि ज़ब्त किए गए मीट की लैब टेस्टिंग पूरी हो गई है या नहीं, या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं या नहीं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस कथित रैकेट के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए और पूछताछ की जा रही है.

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