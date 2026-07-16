Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, गहन जांच शुरू।

कर्नाटक में खौफनाक मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर धारवाड़ के अति सुरक्षित अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फोन नहीं उठाने के बाद रिश्तेदारों ने कमरे का गेट तोड़ दिया. अंदर का नजारा हैरान करने वाला था, जहां पर एनेस्थेटिस्ट डॉ. किरण होन्नानवर की लाश पड़ी थी और चाकू से घायल आठ साल का बेटा भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था. जबकि उस बच्चे की मां बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी.

ये घटना राजधानी बेंगलुरू से करीब 435 किलोमीटर दूर धारवाड़ के कर्नाटक यूनिवर्सिटी रोड के रंका स्टैलो अपार्टमेंट में घटी. पड़ोसियों ने पुलिस को इस घटना के बारे में इत्तिला किया.

खौफनाक मर्डर के बारे में पुलिस ने दी जानकारी

घटना के बारे में हुब्बली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन. शशिकुमार ने बताया कि चिरायु अस्पताल में कार्यरत डॉ. किरण अपने छठी मंजिल स्थित फ्लैट में खून से लथपथ अवस्था में मृत पाए गए. घटना के समय घर में उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका कटनहल्ली, जो पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और उनका आठ वर्षीय बेटा नेहित मौजूद थे. बेटे को भी चाकू से चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार, बीती रात और बुधवार (15 जुलाई, 2026) की सुबह डॉ. किरण से संपर्क करने की कोशिश करने वाले परिजनों और मित्रों को डॉ. प्रियंका ने अलग-अलग जानकारी दी. किसी को बताया गया कि डॉ. किरण आराम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों से कहा गया कि वे ड्यूटी पर गए हुए हैं. बाद में जब परिजन फ्लैट पहुंचे, तो उन्होंने डॉ. किरण को मृत पाया.

#WATCH | Dharwad, Karnataka: Police Commissioner, Hubballi-Dharwad, N Shashikumar, says, “Yesterday, the police received information that a double murder had taken place…when we visited the spot, we realised that the husband, Kiran, who happens to be an anaesthetist, was found… https://t.co/eof7W9Ok64 pic.twitter.com/sp0e36K14A — ANI (@ANI) July 16, 2026

पुलिस कमिश्नर शशिकुमार ने कहा, ‘फ्लैट के अंदर सिर्फ पति, पत्नी और बच्चा मौजूद थे. जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले हैं. हमें पूरे घटनाक्रम, पत्नी द्वारा अलग-अलग लोगों को दी गई जानकारी और घटना के क्रम की गहन जांच करनी होगी.’

पुलिस गंभीरता से कर रही मामले की जांच

शुरुआती पूछताछ के दौरान डॉ. प्रियंका सदमे की स्थिति में दिखाई दीं और उनके जवाब स्पष्ट नहीं थे. इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, हालांकि उन्हें भी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान, घटना के बाद पत्नी के व्यवहार और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है. हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. वहीं, अपार्टमेंट परिसर सीसीटीवी निगरानी में है और फॉरेंसिक टीम फुटेज की जांच कर रही है. मौत का सटीक समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा.

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