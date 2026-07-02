हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जाहलमा नाला उफान पर है. नाले में जलस्तर बढ़ने से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया. इसी बीच एक गंभीर रूप से बीमार महिला को बेहतर इलाज के लिए कुल्लू रेफर किया गया, लेकिन तेज बहाव के कारण एंबुलेंस मरीज तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के लिए एलएनटी मशीन की मदद ली गई.

जाहलमा नाले में तेज बहाव होने की वजह से एंबुलेंस का आगे बढ़ना संभव नहीं था. मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की. स्थानीय लोगों और परिजनों ने मिलकर महिला को एलएनटी मशीन के बकेट में बैठाया, ताकि उसे सुरक्षित नाले के दूसरी ओर पहुंचाया जा सके.



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एलएनटी बनी सहारा

एलएनटी मशीन की मदद से महिला मरीज को सावधानीपूर्वक नाला पार कराया गया. दूसरी ओर पहले से एंबुलेंस मौजूद थी, जिसने महिला को अपने साथ लेकर कुल्लू के लिए रवाना किया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया, जिससे मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा सका.

वीडियो आया सामने

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिजन और स्थानीय लोग महिला मरीज को एलएनटी मशीन के बकेट में बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उफनते नाले के कारण सामान्य आवाजाही पूरी तरह प्रभावित थी और मरीज को दूसरी ओर पहुंचाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा. लगातार बारिश के कारण लाहौल-स्पीति के कई इलाकों में सड़क संपर्क प्रभावित हो रहा है. ऐसे हालात में प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है.

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[परी शर्मा से मिले इनपुट पर आधारित]