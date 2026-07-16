Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुरी रथ यात्रा में भगदड़ से दो श्रद्धालुओं की मौत हुई।

लाखों श्रद्धालुओं ने आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता बनाया।

पुलिस ने भारी भीड़ से 33 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया।

ओडिशा के पुरी में गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को विश्व विख्यात जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के बीच भगदड़ हो जाने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला श्रद्धालु शामिल है, जिनकी भीड़ में दम घुटने से मौत हो गई. वहीं, दूसरे शख्स की रथ यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इसके अलावा, 100 से ज्यादा लोग भगदड़ की वजह से बेहोश भी हो गए.

हालांकि, इस बेहद पवित्र रथयात्रा के दौरान जब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यंत जरूरत पड़ी, तो ऐसे समय में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं ने एकजुटता और समझदारी की उदाहरण देते हुए भीड़ के बीच से एंबुलेंस और आपातकालीन सेवा में जुटे लोगों के जाने के लिए जगह बनाई.

लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ ने दिखाई सद्भावना

VIDEO | Puri, Odisha: A person, who appeared to have fainted, taken for medical treatment as huge number of people gather to attend the annual Jagannath Rath Yatra.



Heavy security arrangements have been put in place to manage the surge in footfall and ensure the smooth conduct… pic.twitter.com/jhf32hhPKo — Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026

Puri: Woman falls unconscious during Jagannath Rath Yatra. pic.twitter.com/b8WVxWmwaq — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 16, 2026

दरअसल, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार की ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, इस दौरान इमरजेंसी सेवा में जुटी टीम को कई घायल लोगों को स्ट्रेचर पर उठाकर भीड़ के बीच से सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना पड़ा. इसके अलावा, जब यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु बेहोश हो गया, तब उस श्रद्धालु को लेकर जाने वाले एंबुलेंस को भीड़ से निकालने के लिए श्रद्धालुओं ने बीच से रास्ता बनाया.

भीड़ में अस्वस्थ लोगों की मदद करते नजर आए सुरक्षाकर्मी

#WATCH | Odisha: Security personnel move injured and unwell devotees away from the crowd for medical attention, amid the Jagannath Rath Yatra in Puri. pic.twitter.com/K7wxoNyHnu — ANI (@ANI) July 16, 2026

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मौजूद सुरक्षाकर्मी घायल और अस्वस्थ श्रद्धालुओं को चिकित्सीय सहायता देने के लिए उन्हें भीड़ से अलग ले जा रहे हैं. मंदिर परिसर में कई श्रद्धालुओं को इमरजेंसी सेवा टीम के लोगों ने अपने हाथों में स्ट्रेचरों को उठाकर भीड़ के बीच से निकालकर इलाज के लिए मेडिकल टीम के पास पहुंचाया.

ओडिशा पुलिस ने रथयात्रा के दौरान घायलों की दी जानकारी

The Special Rescue Unit (SRU) of the Odisha Fire & Emergency Services has safely rescued 33 devotees from heavy crowd congestion since this morning.



The rescued devotees were immediately provided with first aid and oxygen support before being shifted to nearby hospitals for… pic.twitter.com/ulSFYKcjl7 — Odisha Police (@odisha_police) July 16, 2026

इस बीच, ओडिशा पुलिस ने अपने आधिकारिक X सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि ओडिशा के फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के स्पेशल रेस्क्यू यूनिट (SRU) ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर से रथयात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच फंसे 33 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया है. बचाए गए श्रद्धालुओं को तुरंत मेडिकल हेल्प और ऑक्सीजन के जरिए मदद दी गई और फिर उन्हें जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में भी भर्ती किया गया.

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