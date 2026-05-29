5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट

सीबीआई ने ट्विशा शर्मा डेथ केस में गिरफ्तार पूर्व जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार (29 मई) को भोपाल स्थित CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने समर्थ की 5 दिन रिमांड बढ़ने और गिरिबाला सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है. दोनों की अब कोर्ट में 2 जून दोपहर 2 बजे पेशी होगी.

28 मई को हुई गिरफ्तारी

एमपी हाईकोर्ट से गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के एक दिन बाद गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ सीबीआई टीम भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके घर पर पहुंची और करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी. यह कार्रवाई एमपी हाई कोर्ट के बुधवार को दिए गए 17 पन्नों के आदेश के एक दिन बाद हुई.

गिरफ्तारी के बाद गुरुवार (28 मई) को सीबीआई टीम उनको भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में मेडिकल जांच कराने पहुंची थी. जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस से परमिशन ली गई थी.

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

ट्विशा शर्मा की 12 मई को कथित आत्महत्या से मौत हुई थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सऐप चैट और ट्विशा के परिवार के बयान से यह संकेत मिलता है कि आरोप केवल उनके पति तक सीमित नहीं थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्विशा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था और यह तथ्य मामले में स्वीकार किया गया है कि गर्भपात हुआ था.

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आरोपी पति भी CBI की हिरासत में

ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी और शादी के करीब पांच महीने बाद उनकी मौत हुई ट्विशा के पति समर्थ सिंह को 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और बुधवार को उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया.

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