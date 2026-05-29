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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैंने अपनी ज़मीन देश की सुरक्षा के लिए दे दी…', बंगाल बॉर्डर के गांव वालों ने उठाया ऐसा कदम, सुनकर हर कर देगा हैरान

'मैंने अपनी ज़मीन देश की सुरक्षा के लिए दे दी…', बंगाल बॉर्डर के गांव वालों ने उठाया ऐसा कदम, सुनकर हर कर देगा हैरान

बिकाश कहते हैं कि गांव के लोगों ने डर और असुरक्षा के बीच लंबा समय बिताया है. रात के अंधेरे में सीमा पार से लोग आते थे, मवेशी चोरी होते थे और खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 29 May 2026 01:54 PM (IST)
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भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के कुछ ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने सीमा सुरक्षा और देशभक्ति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. सतग्राम मानाबाड़ी इलाके के तीन ग्रामीणों ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से दान कर दी, उनका कहना है कि सालों से बिना फेंसिंग के गांव के लोग घुसपैठ, चोरी और तस्करी की समस्या झेलते रहे हैं. अब उन्हें उम्मीद है कि कांटेदार तार लगने के बाद गांव और देश दोनों सुरक्षित होंगे.

“मैंने अपनी जमीन देश की सुरक्षा के लिए दे दी…” यह कहना है बिकाश राय का, जिन्होंने 20 डिसमिल जमीन सीमा बाड़बंदी के लिए दे दी. बिकाश कहते हैं कि गांव के लोगों ने डर और असुरक्षा के बीच लंबा समय बिताया है. रात के अंधेरे में सीमा पार से लोग आते थे, मवेशी चोरी होते थे और खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता था.

उन्होंने कहा, “हमने जमीन इसलिए दी ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे और देश भी सुरक्षित रहे. पहले यहां कोई फेंसिंग नहीं थी. बांग्लादेशी घुसपैठिए रात में आ जाते थे. चोरी और घुसपैठ आम बात थी. अब अगर फेंसिंग हो जाएगी तो गांव के लोग चैन से रह पाएंगे.”

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नई सरकार ने दिखाई तेजी
भारत-बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से बाड़ लगाने की योजना अटकी हुई थी. लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी दिखाई गई. सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी. 28 मई को राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी. यह उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तस्करी और अवैध आवाजाही की रही है. हृदय बर्मन, जो जमीन दान करने वाले परिवार से जुड़े हैं, कहते हैं कि बिना तारबंदी के गांव के लोग लगातार खतरे में रहते थे.

मुआवजा जल्द मिलने की उम्मीद
गांव वालों ने कहा, “यह सिर्फ गांव की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह पूरे भारत की सुरक्षा का सवाल है. यहां चोरी और तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी. अगर फेंसिंग पूरी हो गई तो किसानों और सीमा के पास रहने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी.”जमीन देने वाले ग्रामीणों को अभी मुआवजा नहीं मिला है. बिकाश राय ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और प्रक्रिया जारी है. उम्मीद है कि जल्द ही मुआवजे की राशि मिल जाएगी. सीमा पर रहने वाले लोगों की इस पहल ने यह दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सरकारों और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आम नागरिक भी इसके लिए बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं. कूचबिहार के इन ग्रामीणों का कदम अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Published at : 29 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
India Bangladesh Border Cooch Behar WEST BENGAL BSF Border Fencing
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