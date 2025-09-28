हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब

TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब

TVK Rally Stampede: डीएमके प्रवक्ता सरवनन ने कहा कि इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए टीवीके और उसके आयोजक ज़िम्मेदार हैं. पहले दिन से ही वे पुलिस की शर्तें मानने को तैयार नहीं थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान शनिवार (27 सितंबर, 2025) को करूर में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. भगदड़ में मारे जाने वालों के परिजनों के लिए विजय ने 20 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं इस मामले को लेकर पत्रकारों ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से विजय की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल पूछे.

एक पत्रकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या इस मामले में टीवीके चीफ विजय को गिरफ़्तार किया जाएगा. इसके जवाब में स्टालिन ने कहा, "हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमिटी बनाई गई है, जो जांच पूरी होने के बाद जवाब देगी. इस बीच जैसा कि आप पूछ रहे हैं, मैं राजनीतिक उद्देश्य से कुछ नहीं कहना चाहता."

विजय की गिरफ्तारी को लेकर क्या बोले सीएम स्टालिन?

स्टालिन ने आगे कहा कि कमिटी की जांच में जो सच्चाई सामने आएगी, उसी के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. इसमें टीवीके के महासचिव एन आनंद का नाम भी शामिल है.

डीएमके के प्रवक्ता सरवनन ने क्या बताया?

वहीं करूर भगदड़ को लेकर डीएमके के प्रवक्ता सरवनन ने विजय की पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में डीएमके प्रवक्ता सरवनन ने कहा, "इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए टीवीके और उसके आयोजक ज़िम्मेदार हैं. पहले दिन से ही वे पुलिस की शर्तें मानने को तैयार नहीं थे. उन्होंने हर नियम का उल्लंघन किया."

उन्होंने कहा, "इस हादसे में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है. उन परिवारों के दर्द का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जो अपने स्टार से मिलना चाहते थे और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं."

Published at : 28 Sep 2025 02:24 PM (IST)
