Vijay rally stampede: 'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान

Vijay rally stampede: 'अगले 15 दिनों के सभी प्रोग्राम कैंसिल', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पार्टी का ऐलान

तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ के बाद अब टीवीके प्रमुख ने अपनी सारी रैलियों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है. एक पोस्ट के जरिए पार्टी ने ये जानकारी दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Oct 2025 05:19 PM (IST)
तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय की अगले दो सप्ताह में होने वाली विभिन्न रैलियों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है. टीवीके ने बुधवार (01 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी. 

करूर में टीवीके प्रमुख विजय के नेतृत्व में 27 सितंबर को हुई एक रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे. विजय ने शनिवार को 'लोगों से मिलो' पहल शुरू की थी और अब तक वह तिरुचिरापल्ली, नमक्कल और करूर का दौरा कर चुके हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी

पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में करूर त्रासदी की ओर इशारा करते हुए कहा गया, 'हम अपने 41 भाइयों की मौत पर गहरे दु:ख और अफसोस में हैं. इस स्थिति में, हमारे नेता (विजय) के अगले दो सप्ताह के प्रस्तावित कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों का संशोधित विवरण बाद में जारी किया जाएगा.'

बता दें कि इससे पहले एक्टर विजय ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को एक वीडियो संदेश के जरिए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस दुखद घटना के पीछे का सच सामने आएगा. विजय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी 'दुखद स्थिति' का सामना नहीं किया.

वीडियो संदेश के जरिए पीड़ितों से कही ये बात

उन्होंने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पेज पर दिए गए संदेश में कहा, 'मैंने करूर का दौरा नहीं किया क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती थी. मैं जल्द ही आपसे (पीड़ितों और घायलों के परिवारों से) मिलूंगा.'

विजय ने कहा कि घटना का सच भी जल्द ही सामने आएगा और संकेत दिया कि वह कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं.' विजय ने यह बात ऐसे समय कही जब उनके पार्टी सहयोगियों के खिलाफ 27 सितंबर को तमिलनाडु के पश्चिमी करूर जिले में हुई भगदड़ के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

Published at : 01 Oct 2025 05:19 PM (IST)
