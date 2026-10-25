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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादक्षिण की सियासत में हलचल, विजय की राह पर धनुष? तमिलनाडु में लगे पोस्टर!

दक्षिण की सियासत में हलचल, विजय की राह पर धनुष? तमिलनाडु में लगे पोस्टर!

तमिलनाडु में अभिनेता धनुष के पोस्टर सामने आने के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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दक्षिण भारत की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां फेमस सुपरस्टार धनुष सीएम थलापति विजय की राह पर निकल पड़े है. इस दौरान तमिलनाडु की सड़कों पर धनुष के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं. इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि धनुष भी ठीक सुपरस्टार थलापति विजय तरह ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

दक्षिण भारत की सिनेमा में धनुष कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है. वे काफी बड़े कलाकार है. बॉलीवुड में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. यहां तक की साउथ फिल्म से सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद रह चुके हैं. इस बीच तमिलनाडु की सड़कों पर जगह-जगह उनका पोस्टर होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पोस्टर में धनुष हाथों को जोड़कर ऊपर उठाए हुए नजर आ रहे हैं.

धनुष फैंस क्लब महिला विंग से मिलेंगे अभिनेता

बता दें कि धनुष  अपने धनुष फैंस क्लब महिला विंग के सदस्यों के साथ मुलाकात करने वाले हैं. इसको लेकर चेन्नई में जगह-जगह पर उनके पोस्टर देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा उनके चाहने वाले कई लोग उनके घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए हैं. वहीं JPR कॉलेज में अभिनेता धनुष की महिला विंग के फैन क्लब के साथ मुलाकात की तैयारियां चल रही हैं. इसी को लेकर उनके पोस्टर लगाए गए हैं. धनुष से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कॉलेज पहुंच रही है. इस मुलाकात को कई तरह के देखा जा रहा है. फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि धनुष वाकई में राजनीति में कदम रखने वाले है या नहीं.

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा-सत्ता का रिश्ता

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता दशकों पुराना है. एमजीआर से लेकर जयललिता तक, फिल्मी सितारों ने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. अब थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आने वाले वर्षों में अभिनेता धनुष भी राजनीति में उतरेंगे और मुकाबला विजय से होगा? विजय ने अपनी पार्टी TVK के जरिए सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय किया है. पहले ही चुनावों में विरोधियो कों धूल चटा दी और सीएम बन बैठे, दूसरी ओर धनुष के प्रशंसक संगठन का नाम बदलकर धनुष नरपणि इयक्कम किए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हुई हैं. हालांकि, धनुष ने अब तक राजनीति में प्रवेश करने, नई पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

2029 या 2031 कब हो सकती है सियासी भिड़ंत?

तमिलनाडु विधानसभा का अगला नियमित चुनाव सामान्य कार्यकाल के हिसाब से 2031 में होना है, जबकि 2029 में लोकसभा चुनाव निर्धारित हैं. यदि धनुष राजनीति में उतरते हैं, तो उनकी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा किस चुनाव में होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह भी तय नहीं कि वह विजय की TVK के मुकाबले कोई अलग पार्टी बनाएंगे या किसी मौजूदा दल के साथ जाएंगे.

AIDMK ने धनुष खुला निमंत्रण दे दिया है

तमिलनाडु विधानसभा का अगला नियमित चुनाव सामान्य कार्यकाल के हिसाब से 2031 में होना है, जबकि 2029 में लोकसभा चुनाव निर्धारित हैं. यदि धनुष राजनीति में उतरते हैं, तो उनकी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा किस चुनाव में होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह भी तय नहीं कि वह विजय की TVK के मुकाबले कोई अलग पार्टी बनाएंगे या किसी मौजूदा दल के साथ जाएंगे.

लोकप्रियता में कौन आगे थलपति या धनुष?

सिनेमा की लोकप्रियता के लिहाज से विजय का तमिलनाडु में धनुष से कहीं आगे हैं दूसरी तरफ धनुष भी अपनी अभिनय क्षमता, विविध भूमिकाओं और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के कारण बड़े सितारों में गिने जाते हैं. विजय की राजनीतिक सफलता ने दूसरे फिल्मी सितारों के लिए संभावनाओं की चर्चा जरूर बढ़ाई है. TVK ने भी धनुष के संभावित राजनीतिक प्रवेश पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. फिलहाल मुकाबला संभावनाओं का है, हकीकत का नहीं. यदि धनुष राजनीति में कदम रखते हैं, तो तमिलनाडु में एक नई सियासी कहानी शुरू हो सकती है. लेकिन थलपति विजय और इलैया सुपरस्टार धनुष के बीच चुनावी जंग होगी या नहीं, इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है.

कैसा है धनुष और विजय का परिवार?

धनुष और विजय  दोनों फिल्मी परिवार से हैं. विजय के पिता चंद्रशेखर निर्देशक हैं. धनुष के पिता कस्तूरी राजा निर्देशक हैं. धनुष विजय से करीब 10 साल छोटे हैं विजय 52 साल के हैं जबकि धनुष 43 साल के हैं. दोनो की दूसरी भाषाओं में काम किया है. विजय की फिल्में अन्य भाषाओं में भी लोकप्रिय हुई हैं. धनुष ने तमिल के अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी फिल्मों में भी अभिनय किया है.विजय नें अभिनय की शुरुआत 1992 में की थी और करीब 70 फिल्मों के कर चुके हैं. धनुष नें 2002 में शुरु किया कैरियर और करीब 55 फिल्मों में काम कर चुके हैं. धनुष सामाजिक कार्यों में विजय की तरह काम करते हैं.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 25 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Dhanush Thalapathy Vijay
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