Chennai: शादी के 9 दिन बाद कर दी पत्नी की हत्या! फिर कर लिया सुसाइड, हुई थी लव मैरिज

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कुंदथुर इलाके में एक नवविवाहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़े की रहस्यमय मौत से सनसनी फैल गई है. कुंद्रथुर के पास तीसरे चरण, थलापति स्ट्रीट में एक घर में 25 साल का विजय किराए पर रह रहा था. विजय चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था. वह अपनी सहकर्मी 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवश्री से प्यार करता था और 13 तारीख को दोनों ने शादी कर ली और कुंद्रथुर इलाके में किराए पर रहने लगे.

पुलिस मौके पर पहुंची

जब कल रात दोनों घर से बाहर नहीं निकले तो लड़की की बहन ने जाकर देखा. दरवाजा काफी देर से नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कुंद्रथुर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई. अंदर जाकर देखा तो बिस्तर पर युवश्री मृत पड़ी थी और विजय ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे वे चौंक गए.

पत्नी की हत्या कर पति ने की आत्महत्या

इसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की. पुलिस की जांच में पता चला कि लव मैरिज करने वाले दोनों के बीच शादी के बाद मतभेद बढ़ गए थे. इसलिए पति-पत्नी के बीच हुई लड़ाई के दौरान पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली होगी, ऐसा पुलिस ने बताया है.

इसके अलावा, इस घटना का कोई और कारण है या नहीं, इस पर कुंद्रथुर पुलिस जांच कर रही है. शादी के नौ दिन बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवविवाहित जोड़े की मौत से हड़कंप मच गया है. युवश्री के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर तकिया जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर दम घोंटकर हत्या की गई होगी, इस कोण से जांच की जा रही है.