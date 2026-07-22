हैदराबाद में क्राइम का खौफनाक चेहरा! हत्या के बाद आरोपी का खुला चैलेंज, पुलिस को दी चुनौती

मेडचल मल्कानगिरी के मीरपेट पुलिस स्टेशन के तहत नंदनवनम में राउडीशीटर सूरी की बेरहमी से हत्या करने वाले अफरोज नाम के एक आदमी ने हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव होकर पुलिस को उसे न पकड़ने का चैलेंज दिया, जिससे काफी हंगामा हुआ. अफरोज (सलमान का भाई) को पता चला कि सूरी अपनी दूसरी पत्नी के छोटे भाई का जन्मदिन मनाने नंदनवनम आया है, और उसने उस पर हमला करने का प्लान बनाया. उसने सूरी की आंखों में पेपर स्प्रे किया और फिर उस पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया. आस-पास के लोग सूरी को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया.

पहले, अपनी पत्नी और साले सलमान के मर्डर केस के साथ-साथ, सूरी पर वारंगल, हैदराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट में कई क्रिमिनल केस दर्ज थे. जब शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो सूरी चुपके से शहर पहुंच गया. पुलिस को शक है कि अफरोज ने सलमान के मर्डर का बदला लेने के लिए यह हमला किया.

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मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया

मीरपेट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अफरोज और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी है. स्पेशल टीमों ने अफरोज की तलाश शुरू कर दी है, जिसने इंस्टाग्राम लाइव के ज़रिए पुलिस को चुनौती दी थी. मीरपेट के नंदनवनम इलाके में राउडीशीटर सूरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मुख्य आरोपी अफरोज ने वारदात के बाद इंस्टाग्राम लाइव कर पुलिस को चुनौती दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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