Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मृतकों का अंतिम संस्कार अमेरिका में, अमेरिकी अधिकारी जांच कर रहे हैं।

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रहने वाले एक परिवार के कुल पांच सदस्य प्रभावित हुए हैं. इस सड़क हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पिता और बेटी की हालत गंभीर है. सड़क हादसे में जिन तीन लोगों की जान चली गई, उनकी पहचान 45 वर्षीय नाजिया सलमा, उनकी 19 साल की बेटी हफीज नेहा शेख और 14 साल के बेटे हफीज उमर के रूप में हुई है.

मर्क फार्मा के डायरेक्टर हैं शेख अब्दुल नवीद

इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल और इलाजरत व्यक्ति की पहचान 47 वर्षीय शेख अब्दुल नवीद के रूप में हुई है, जो कि हैदराबाद के वाणी नगर (सैयद नगर) के रहने वाले हैं. उन्होंने 10 साल से ज्यादा वक्त तक डॉ. रेड्डीज लैब में काम किया और वर्तमान में मर्क फार्मा में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं.

जिस गाड़ी में नवीद के परिवार के लोग जा रहे थे, उसका सोमवार (20 जुलाई, 2026) को कैलिफोर्निया के साल्टन सिटी के पास एक एक्सीडेंट हो गया. इसमें मृतक नाजिया के पति शेख अब्दुल नवीद और उनकी सात साल की बेटी खतीजा शेख गंभीर रूप से घायल हो गए और कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है. एक्सीडेंट की गंभीरता के कारण, कार में सवार अन्य तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

विदेशी धरती पर ही किया जाएगा अंतिम संस्कार

मृतकों के गृह नगर सैयद नगर में जब उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को इस भीषण सड़क हादसे के बारे सूचना मिली, तब उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी. नवीद के रिश्तेदारों ने बताया कि मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को विदेशी धरती पर ही किया जाएगा. वहीं, इस भीषण सड़क हादसे के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना के पीछे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

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