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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC ने जिनके लिए रखी मीटिंग वही नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी को रद्द करनी पड़ी अहम बैठक, जानें कारण

TMC ने जिनके लिए रखी मीटिंग वही नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी को रद्द करनी पड़ी अहम बैठक, जानें कारण

TMC Postponed MLA Meeting: पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि 30 मई को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले और उसके बाद 31 मई को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 31 May 2026 11:31 PM (IST)
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West Bengal Politics: रविवार यानी 31 मई 2026 को बंगाल विधानसभा चुनाव में चुने गए टीएमसी विधायकों की एक बैठक होनी थी. इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को करना थी. लेकिन बैठक को अचानक रद्द कर दिया गया. बैठक रद्द होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने रद्द होने की वजह बता दी है. 

टीएमसी ने क्यों की विधायकों की मीटिंग

अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक, 31 मई को होने वाली टीएमसी के विधायकों की बैठक को रद्द कर दिया. करीबन 80 में से तीन चौथाई विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि 30 मई को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले और उसके बाद 31 मई को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है.

टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विधायकों की गैर मौजदूगी का कारण शनिवार 30 मई को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और उसके बाद  रविवार को पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद पैदा हुई अचानक और इमरजेंसी स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है. 

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घोष ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बैठक पहले से तय थी. हमारे नेताओं पर हुए हमलों के बाद हमारे विधायक जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं. इसके चलते हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. जो विधायक बैठक में नहीं आ पाए, वे जमीनी स्थिति को संभालने और गिरफ्तार किए गए हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करने में व्यस्त हैं. इस बैठक को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है.

मीटिंग किसी और तारीख को करेंगे, जानकारी MLA को दे दी है 

घोष ने कहा है कि यह मीटिंग किसी और तारीख को करेंगे. इसकी जानकारी हमारे विधायकों को दे दी जाएगी. हमारे विधायकों ने संदेश दिया है कि इस मुश्किल समय में वे पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ें हैं. घोष ने कहा है कि अगले 48 घंटों में बीजेपी की नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को और तेज किया जाएगा. हमने अपने नेताओं से कहा है कि वे सोमवार को 1 जून को ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर और राज्य के अर्बन इलाकों में म्युनिसिपल वार्डों में विरोध रैलियां आयोजित करें. ये रैलियां हमारे नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी और अन्य कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा करेंगी. 

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Published at : 31 May 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
TMC NEWS WEST BENGAL
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