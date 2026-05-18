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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरी गिरफ्तारी हो सकती है...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से पहले कलकत्ता HC पहुंचे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान

'मेरी गिरफ्तारी हो सकती है...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से पहले कलकत्ता HC पहुंचे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान

जहांगीर खान ने अपनी अर्जी में कोर्ट से यह निर्देश देने की गुजारिश की है कि बंगाल सरकार उन्हें बताए कि राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और उन एफआईआर में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 18 May 2026 03:09 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है. उन्हें डर है कि वोटिंग की तारीख से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. इस सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग होनी है.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है, और इस मामले की सुनवाई सोमवार (18 मई, 2026) को दोपहर 2 बजे के बाद दूसरे सत्र में होगी. अपनी अर्जी मे जहांगीर खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने अपनी अर्जी में कोर्ट से यह निर्देश देने की भी गुजारिश की है कि राज्य सरकार उन्हें बताए कि राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और उन एफआईआर में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें:- महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर

अग्रिम जमानत की अर्जी में जहांगीर खान ने वोटिंग के दिन से पहले गिरफ्तार होने की आशंका जताई है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को फाल्टा में एक बैठक की थी. जहांगीर खान पर तंज कसते हुए, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी सहयोगी माना जाता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा वोटिंग खत्म होने के बाद जहांगीर खान से निपट लिया जाएगा.

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फाल्टा विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दो चरणों में से दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को हुई थी. उस दिन, फाल्टा से चुनावी धांधली की कई शिकायतें सामने आई थीं. कई बूथों पर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के बगल वाले ईवीएम बटन पर सफेद टेप लगा दिया गया था. इसके बाद, विशेष चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता, जो फिलहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार हैं. उन्होंने खुद फाल्टा का दौरा किया और इस मामले की गहन जांच की.

उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग का आदेश दिया. दोबारा वोटिंग 21 मई को होगी और नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

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Published at : 18 May 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari TMC Mamata Banerjee Calcutta BJP
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