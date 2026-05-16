हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पुष्पा को अब मैं खुद देखूंगा', फल्टा में वोटिंग से पहले CM शुभेंदु अधिकारी ने TMC के जहांगीर को दी चेतावनी

'पुष्पा को अब मैं खुद देखूंगा', फल्टा में वोटिंग से पहले CM शुभेंदु अधिकारी ने TMC के जहांगीर को दी चेतावनी

Suvendu Adhikari: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हम टीएमसी के अत्याचार को भूले नहीं हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 May 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के जहांगीर खान को चेतावनी दी है. उन्होंने ने शनिवार (16 मई 2026) को आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के लोग एक दशक पहले स्थानीय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के राज्य की राजनीति में एंट्री करने के बाद से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाला पुनर्मतदान मतदाताओं के अधिकारों को बहाल करेगा.

अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी का होगी जांच: शुभेंदु अधिकारी 

फाल्टा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों से अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की. मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली राजनीतिक सभा में उन्होंने कहा, 'फाल्टा में पुनर्मतदान के जरिये मतदाताओं के अधिकार बहाल होंगे, जहां लोग भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के राजनीति में आने के बाद पिछले 10 वर्ष से वोट नहीं दे पा रहे थे.'

उन्होंने कहा, 'अब हालात बदल चुके हैं. मैं फाल्टा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे बीजेपी उम्मीदवार को एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जिताएं.' बंगाल के सीएम ने हिंसा-मुक्त चुनाव की भी अपील की. उन्होंने कहा कि उन्हें ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ नामक निजी कंपनी की संपत्तियों से संबंधित फाइल मिल गई हैं, जो कथित रूप से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है, जिसकी जल्द ही जांच शुरू की जाएगी.

TMC के अत्याचार को नहीं भूले हैं: सीएम

उन्होंने कहा, 'मैंने कोलकाता नगर निगम से फाइल मांगी थीं और मुझे दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में स्थित ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ के एक आलीशान कार्यालय समेत 24 संपत्तियों का विवरण मिल गया है. अब मेरे पास भतीजे की संपत्तियों की सूची है और जल्द ही मैं उनकी जांच शुरू कराऊंगा.' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह टीएमसी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचार को भूले नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने पुलिस को पुराने राजनीतिक अपराधों में प्राथमिकी दर्ज करने और केंद्रीय योजनाओं के धन के दुरुपयोग की शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया है.

पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी: शुभेंदु अधिकारी

फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 'नामित कुख्यात अपराधी' बताया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उसके मामले को देखेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘तथाकथित पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है.’ बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच जुबानी विवाद सामने आया था.  बंगाल में चुनाव में अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले में बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया था. 

आईपीएस अजय पाल शर्मा ने वहां अपनी ड्यूटी के दौरान फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, जिसके बाद देशभर में राजनीति गरमा गई थी. इस पर तब जहांगीर ने कहा था, 'ये यूपी नहीं है और न ही यहां यूपी का कल्चर है यहां पर बंगाल का कल्चर है. इधर कोई सिंघम नहीं चलेगा. अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं.' सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में इसी संदर्भ में पुष्पा का जिक्र किया. चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को फाल्टा में हुए चुनाव को बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और ईवीएम से छेड़छाड़ तथा मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था.

ये भी पढ़ें : '22 लाख बच्चों के साथ धोखा', NEET केस पर बोले राहुल गांधी, PM से की धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

Published at : 16 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Jahangir Khan WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुष्पा को अब मैं खुद देखूंगा', फल्टा में वोटिंग से पहले CM शुभेंदु अधिकारी ने TMC के जहांगीर को दी चेतावनी
'पुष्पा को अब मैं खुद देखूंगा', फल्टा में वोटिंग से पहले CM शुभेंदु अधिकारी ने TMC के जहांगीर को दी चेतावनी
इंडिया
‘अब विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन है UP की पहचान’, CM योगी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बोले हरदीप सिंह पुरी
‘अब विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन है UP की पहचान’, CM योगी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बोले हरदीप सिंह पुरी
इंडिया
पांच देशों की यात्रा से लौटकर PM मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों से लेंगे दो सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड
पांच देशों की यात्रा से लौटकर PM मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों से लेंगे दो सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड
इंडिया
'22 लाख बच्चों के साथ धोखा', NEET केस पर बोले राहुल गांधी, PM से की धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग
'22 लाख बच्चों के साथ धोखा', NEET केस पर बोले राहुल, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
दिल्ली NCR
'ये कबूल नहीं...', भोजशाला विवाद पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB
'ये कबूल नहीं...', भोजशाला विवाद पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB
आईपीएल 2026
Playoffs Scenarios: अगर ऐसा हुआ तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी RCB? ये नया समीकरण आपको चौंका देगा
अगर ऐसा हुआ तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी RCB? ये नया समीकरण आपको चौंका देगा
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ब्यूटी
Homemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
शिक्षा
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget