ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप, केन्द्रीय बलों की धक्का-मुक्की से गई बुजुर्ग की जान

पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की धक्का-मुक्की के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों पर निशाना साधा है, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है.

क्या आरोप लगाए गए?

अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि केंद्रीय बल, जो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन हैं, “BJP की प्राइवेट आर्मी” की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये बल आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं को थप्पड़ मार रहे हैं और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं.

Central Forces under Amit Shah have become BJP’s PRIVATE ARMY- A gang of licensed thugs unleashed on the people of Bengal.



In Udaynarayanpur, an elderly man went to cast his vote with his son. Too frail to walk unaided, his son tried to help him into the booth. Central Forces… pic.twitter.com/kRty6YdCUq — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 29, 2026

घटना क्या है?

यह मामला हावड़ा जिले के उदयनारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के खोसलपुर इलाके के बलरामपुर प्राइमरी स्कूल (बूथ नंबर 245) का है. यहां वोट डालने आए 81 वर्षीय पूर्णचंद्र डोलुई की मौत हो गई. अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि बुजुर्ग को केंद्रीय बलों ने धक्का दिया, जिससे वे गिर पड़े और बाद में उनकी मौत हो गई.

परिवार का क्या कहना है?

मृतक के बेटे तारणी डोलुई के अनुसार, उनके पिता वोट डालने के तुरंत बाद गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों और पोलिंग अधिकारियों की ओर से सहयोग की कमी के कारण यह घटना हुई. इस मामले में अमता पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है. बुजुर्ग को तुरंत अमता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान उदयनारायणपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार समीर पांजा भी अस्पताल में मौजूद रहे.

सियासी माहौल गरमाया

इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा.