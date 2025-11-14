हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक ही मेल अकाउंट का इस्तेमाल करते थे उमर, मुज्मिल और शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा

एक ही मेल अकाउंट का इस्तेमाल करते थे उमर, मुज्मिल और शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदेश भेजने के बजाय वे उन्हें ‘ड्राफ्ट’ में ‘सेव’ कर देते थे, जिसे संदेश पढ़ना होता, वह उसी अकाउंट में ‘लॉग इन’ करके ‘ड्राफ्ट’ पढ़ता और फिर तुरंत ‘डिलीट’ कर देता.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली ब्लास्ट में चल रही जांच में एक के बाद एक अब कई खुलासे हो रहे हैं. इसी सिलसिले में व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर नया खुलासा हुआ है. जानकारी मिली है कि आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों ने निगरानी से बचने के लिए एक असामान्य, लेकिन प्रभावी कम्युनिकेशन रणनीति अपनाकर साझा ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया है. 

जांच में पता चला है कि संदिग्धों में डॉ. उमर उन नबी और उसके सहयोगी डॉ. मुजम्मिल गनी और डॉ. शहीन शाहिद शामिल हैं. नबी को लेकर माना जा रहा है कि धमाके वाली कार वही चला रहा था. जांचकर्ताओं ने बताया कि ये सभी एक ही ईमेल अकाउंट का उपयोग करते थे.

पुलिस ने क्या बताया?

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि संदेश भेजने के बजाय वे उन्हें ‘ड्राफ्ट’ में ‘सेव’ कर देते थे. जिसे संदेश पढ़ना होता, वह उसी अकाउंट में ‘लॉग इन’ करके ‘ड्राफ्ट’ पढ़ता और फिर तुरंत ‘डिलीट’ कर देता. इससे संचार का कोई डिजिटल रिकॉर्ड बाकी नहीं रहता था.

पुलिस के अनुसार, यह तरीका निगरानी से बचने और बेरोकटोक संवाद के लिए चुना गया था. इसमें नेटवर्क पर कुछ भी ‘ट्रांसमिट’ नहीं होता था. अधिकारियों ने कहा कि यह तकनीक इस मॉड्यूल की अत्यधिक सतर्कता और योजनाबद्ध गतिविधियों को दर्शाती है. इसकी मदद से वे सभी की नजरों से बचकर साजिश से जुड़ी गतिविधियों करते थे.

पुलिस के मुताबिक, आतंकी मॉड्यूल के सदस्य मुख्य रूप से स्विस कम्युनिकेशन ऐप थ्रीमा और ऐसे अन्य ऐप्स के माध्यम से लगातार संपर्क में रहते थे.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस ‘एन्क्रिप्टेड’ मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कथित तौर पर साजिश की योजना बनाने, समन्वय करने और अपने विदेशी आकाओं के संपर्क में रहने के लिए किया.

यूनिक आईडी का करते थे उपयोग

एक सूत्र ने कहा, “पारंपरिक मैसेजिंग प्लेटफार्म के विपरीत, थ्रीमा में पंजीकरण (Ragistration) के लिए न फोन नंबर की आवश्यकता होती है और न ईमेल आईडी की, जिससे उपयोगकर्ताओं का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है.”

इस ऐप पर प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक यूनिक आईडी मिलती है, जो किसी मोबाइल नंबर या सिम कार्ड से जुड़ी नहीं होती. जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपी डॉक्टर ने सुरक्षित संचार के लिए थ्रीमा का एक निजी सर्वर तैयार किया था. इसका उपयोग दिल्ली धमाका साजिश से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों, नक्शों और लेआउट साझा करने के लिए किया गया.

Published at : 14 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Delhi Car Blast Case Probe Updates Delhi Car Blast Live Updates Delhi Blast Terror Incident Delhi Red Fort Car Explosion Investigation Red Fort Car Explosion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
आईपीएल
IPL 2026 से पहले रिलीज होने वाले खिलाड़ियों की संभावित लिस्ट, MI-CSK से कई बड़े प्लेयर्स की छुट्टी!
IPL 2026 से पहले रिलीज होने वाले खिलाड़ियों की संभावित लिस्ट, MI-CSK से कई बड़े प्लेयर्स की छुट्टी!
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget