मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को पूर्व वरंगल जिले और हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है.

सीएम ने कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, घर डूबने पर प्रति परिवार 15,000 रुपये और जानवरों व फसलों के नुकसान के लिए विशेष सहायता दी जाएगी. सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को इंदिरम्मा आवास भी दिए जाएंगे.

CM रेड्डी का अधिकारियों को निर्देश

वरंगल में आधिकारिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने अधिकारियों को जान-माल के नुकसान, फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का तत्काल विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने केंद्र से राहत राशि जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कहा और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी.

नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश

मुख्यमंत्री ने वरंगल शहर में नालों पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के सख्त आदेश दिए और कहा कि बहुसंख्यक लोगों के हित में यह कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की बात कही.

बता दें कि तेलंगाना चक्रवात ‘मोंथा’ के प्रभाव से काफी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के बाद सीएम रेड्डी ने पूरे राज्य प्रशासन को उच्च सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. उन्होंने चक्रवात के प्रभाव, विशेष रूप से धान की कटाई पर, की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें:- सर क्रीक में तनाव... पाकिस्तान के सीने में घोंपने के लिए भारत का 'त्रिशूल' तैयार