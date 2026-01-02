इंजीनियरिंग कॉलेज की बस खाई में गिरी, 50 छात्रों की जान पर बनी, एक छात्रा की हालत गंभीर

भद्राद्री कोथा गुडम जिले के अश्वपुरम मंडल में शुक्रवार (2 जनवरी 2026) को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गहरी खाई में पलट गई, जिसमें सवार लगभग 50 छात्र जानलेवा स्थिति में फंस गए. हादसे की तीव्रता इतनी थी कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा मोंडिकुंटा वन क्षेत्र (Mondikunta forest area) में हुआ, जब बस मनुगुरु से पलोंचा जा रही थी. बस में पलोंचा स्थित केएलआर (KLR) इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सवार थे. अचानक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद तेज रफ्तार बस सड़क से उतरकर पास की खाई में जा गिरी.

बस के अंदर चीख-पुकार मच गई

खाई में गिरने के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. कई छात्रों को खरोंच और रक्तस्राव वाली चोटें आईं, जबकि एक महिला छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि बस पलटने के दौरान यह छात्रा सीटों के बीच बुरी तरह फंस गई थी, जिससे उसका एक हाथ टूट गया.

बचाव अभियान शुरू कर दिया

हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रों को बस से बाहर निकाला गया. सभी घायलों को पहले सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल, भद्राचलम भेजा गया प्राथमिक उपचार के लिए. हालांकि, गंभीर रूप से घायल छात्रा को बेहतर इलाज के लिए खम्मम रेफर कर दिया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बस चालक ने नियंत्रण क्यों खो दिया. क्या यह मैकेनिकल फॉल्ट था या रास्ते की खराब स्थिति, इसका खुलासा पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा. घटना के बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों के अभिभावकों में गहरा रोष और चिंता व्याप्त है.

