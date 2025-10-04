हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना: दामाद ने 101 व्यंजनों में ढूंढ निकाला 'मिसिंग' पकवान, ससुराल वालों ने दिया सोने का तराजू

तेलंगाना: दामाद ने 101 व्यंजनों में ढूंढ निकाला 'मिसिंग' पकवान, ससुराल वालों ने दिया सोने का तराजू

दशहरा के त्योहार पर तेलंगाना में सास और दामाद के बीच एक ऐसी 'भोजन-प्रतियोगिता' देखने को मिली, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का जीत जीत लिया. 101 तरह के पकवान में दामाद ने 1 पकवान मिसिंग बता दिया.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 04 Oct 2025 03:45 PM (IST)
दशहरा का त्योहार आते ही पूरे देश में रौनक छा जाती है, लेकिन तेलंगाना के वानापर्थी जिले के कोथकोटा कस्बे में एक परिवार ने इसे 'भोजन-प्रतियोगिता' का रूप दे दिया. कल्पना कीजिए, नया दामाद घर आया और सासू मां ने स्वागत में 101 व्यंजनों का ऐसा भोज तैयार किया कि देखने वाले दंग रह गए, लेकिन ट्विस्ट ये कि दामाद ने न सिर्फ सब कुछ खाया, बल्कि एक पकवान 'मिसिंग' बताकर एक तोला सोना भी जीत लिया.

दरअसल, गुंथा सुरेश और उनकी पत्नी सहाना ने दो महीने पहले अपनी बेटी सिंधु का विवाह निकित नाम के युवक से संपन्न कराया था. शादी के बाद पहला बड़ा त्योहार होने के कारण ससुराल वाले खासा उत्साह में थे. दशहरा की पूर्व संध्या पर उन्होंने पारंपरिक तेलंगाना स्टाइल में 101 तरह के व्यंजनों का शानदार भोज आयोजित किया, हल्के से भारी तक, मसालेदार से मीठे तक, सब कुछ. 

दामाद के सामने रख दी 101 तरह की डिश

बिरयानी से लेकर पुलिहोर, साकिनालु (तेलंगाना का क्रंची स्नैक) से लेकर गुड़-घी वाली रोटी-लड्डू तक, किचन में 24 घंटे की मेहनत रंग लाई. सुरेश जी ने बताया, 'दामाद को लगे कि हमारा प्यार कम है, इसलिए 101 डिशेज, ताकि वो सोचे, ये ससुराल है या फाइव-स्टार होटल.

भोजन के दौरान निकित ने मजाक में सासू मां से पूछा, 'अगर मैं साबित कर दूं कि 101 में से एक डिश गायब है तो क्या पुरस्कार मिलेगा.' सबने हंसते हुए कहा, 'ठीक है, सोने का तुला.' निकित ने न सिर्फ हर बाइट को एंजॉय किया, बल्कि बाद में प्लेट्स गिनना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में भूला हुआ कोई साइड-डिश मिसिंग था. 

सास ने दामाद को दिया सोने का तुला

सासू मां सहाना ने हंसते हुए तुला थमा दिया और बोलीं, 'बेटा, खाना तो तूने खा लिया, लेकिन आंखें भी तेज हैं, अगली बार 102 डिश चैलेंज रखेंगे.' ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जहां लोग इसे 'दामाद की जीत' बता रहे हैं. 

एक यूजर ने कमेंट किया, 'तेलंगाना में दामाद का स्टेटस- किंग ऑफ द किचन.' वहीं, स्थानीय विशेषज्ञों का कहना है कि ये दक्षिण भारत की ससुराल परंपरा का मजेदार उदाहरण है, जहां भोजन से ज्यादा प्यार और हंसी बांटी जाती है.

ये भी पढ़ें:- तेलंगाना विधानसभा में सियासी घमासान, स्पीकर के सामने आज भारतीय राष्ट्र समिति के 'बागी' विधायकों पर चलेगी तलवार!

Published at : 04 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Dussehra Unique Tradition TELANGANA
Embed widget