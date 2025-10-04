हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना विधानसभा में सियासी घमासान, स्पीकर के सामने आज भारतीय राष्ट्र समिति के 'बागी' विधायकों पर चलेगी तलवार!

तेलंगाना विधानसभा में सियासी घमासान, स्पीकर के सामने आज भारतीय राष्ट्र समिति के 'बागी' विधायकों पर चलेगी तलवार!

तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस के बागी विधायकों गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी पर दल-बदल विरोधी याचिकाओं की सुनवाई तेज हो गई है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजनीति में दल-बदल का ज्वालामुखी फिर से फटने को तैयार है. विधानसभा स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार की अध्यक्षता में आज तीसरे दिन एमएलए अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जहां भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के दो प्रमुख 'बागी' विधायक—गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी—स्पीकर के दरबार में हाजिर होकर अपनी सफाई देने को मजबूर हैं. यह सुनवाई न केवल विधायी नैतिकता की परीक्षा है, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच छिड़ी खींचतान का नया अध्याय भी साबित हो रही है. क्या ये 'टर्नकोट' विधायक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या फिर दसवीं अनुसूची की कठोर धाराओं के हवाले हो जाएंगे? राजनीतिक गलियारों में यही सवाल गूंज रहे हैं.

पिछले दो दिनों से चली आ रही इस कानूनी जंग ने तेलंगाना विधानसभा को एक अदालत में तब्दील कर दिया है. 29 सितंबर को शुरू हुई सुनवाई में पहले चरण के चार विधायकोंटी. प्रकाश गौड़, काले यादय्या, गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी—के खिलाफ बीआरएस ने याचिकाएं दायर की थीं. इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी छोड़कर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो दल-बदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है. 1 अक्टूबर को प्रकाश गौड़ और काले यादय्या की कड़ी पूछताछ के बाद सुनवाई को 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था, ताकि आज गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी (जोगुलंबा गडवाल) पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों की नजरें टिक सकें.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील, जिनमें काल्वाकुंतला संजय, चिंता प्रभाकर और पल्ला राजेश्वरी रेड्डी के प्रतिनिधि शामिल है. उन्होंने इन विधायकों को कठघरे में खड़ा करने का पूरा इंतजाम किया है. कल्पना कीजिए, स्पीकर के कक्ष में गूंजती तीखी बहसें, जहां वकील दल-बदल के 'साक्ष्यों' को उकेरते हुए विधायकों की नीयत पर सवाल ठोंक रहे हैं. बीआरएस के नेताओं का कहना है कि ये 'विश्वासघात' न केवल पार्टी की कमर तोड़ने का प्रयास है, बल्कि तेलंगाना की जनता के जनादेश का भी अपमान है. एक वरिष्ठ बीआरएस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "ये विधायक सत्ता की चमक में अंधे हो गए हैं. स्पीकर साहब को अब फैसला लेना होगा—या तो लोकतंत्र की रक्षा, या सियासी सौदेबाजी को बढ़ावा!"

कांग्रेस की ओर से चुप्पी साधे रहना राजनीतिक चालाकी
दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से चुप्पी साधे रहना रणनीतिक चालाकी का संकेत देता है. इन विधायकों को पार्टी में शामिल कर सत्ता मजबूत करने का 'मास्टर स्ट्रोक' खेला गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में स्पीकर को जल्द फैसला लेना पड़ रहा है. याद रहे, बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर स्पीकर को निर्देश दिलवाया था कि ये याचिकाएं जल्द निपटाई जाएं. कुल 10 विधायकों के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दनम नागेंद्र, कडियाम श्रीहरि और अन्य नाम भी शामिल हैं. यदि अयोग्यता सिद्ध हुई, तो कांग्रेस को विधानसभा में नुकसान हो सकता है, जो उपचुनावों का रास्ता खोल देगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला तेलंगाना की सत्ता-संघर्ष को और तीखा बना देगा, जहां बीआरएस 'पीड़ित' बनकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है.

विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सुनवाई के मद्देनजर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रवेश पर सख्त पाबंदियां, मीडिया की सीमित पहुंच और विधायकों की गतिविधियों पर नजर—सब कुछ एक हाई-वोल्टेज ड्रामा की याद दिला रहा है. तेलंगाना विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब स्पीकर स्वयं इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का संकेत तो है, लेकिन सियासी पूर्वाग्रहों के आरोपों को भी हवा दे रहा है.

ये भी पढ़ें: बिहार में कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक; BJP ने रखीं ये डिमांड

Published at : 04 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
BRS MLA TELANGANA Congress BRS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

जान्हवी कपूर कहती हैं, ''सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक पूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है।''
Toxic Cough Syrup: MP में Coldrif बैन, 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
Rule of Law: CJI BR Gavai का बड़ा बयान, 'बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश'
Bihar NDA Seat-Sharing: 'बड़े भाई' पर BJP-JDU में तकरार, Dilip Jaiswal के बयान से JDU असहज
Bihar Politics: Pawan Singh की पत्नी Jyoti Singh का सियासी 'दांव', पति-पत्नी और Politics में नया Twist!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
शिक्षा
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
यूटिलिटी
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
जनरल नॉलेज
Mukesh Ambani Income: हर दिन 100000 रुपये दान करें मुकेश अंबानी तब भी नहीं पड़ेगा फर्क, जानें कितने दिन चलेगी उनकी अकूत दौलत?
हर दिन 100000 रुपये दान करें मुकेश अंबानी तब भी नहीं पड़ेगा फर्क, जानें कितने दिन चलेगी उनकी अकूत दौलत?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget