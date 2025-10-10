तेलंगाना कांग्रेस में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच गया है. जुबली हिल्स उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज पार्टी नेता अंजन कुमार यादव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के शीर्ष नेता एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, मंत्री पोनम प्रभाकर और विवेक वेंकटस्वामी ने अंजन कुमार यादव को मनाने की कोशिश की. उन्होंने चुनाव में सहयोग और बाद में उचित सम्मान का आश्वासन दिया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ.

'टिकट चयन में क्यों नहीं ली गई राय'

एबीपी न्यूज से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा, "मैंने बिहार में कांग्रेस की जीत और राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुबली हिल्स की सीट त्याग दी. मैंने पार्टी के कठिन समय में साथ दिया. फिर भी, टिकट चयन में मेरी राय क्यों नहीं ली गई?"

उन्होंने सवाल उठाया, "केवल जुबली हिल्स में ही स्थानीय-बाहरी विवाद क्यों? क्या कामारेड्डी और मलकजगिरी में यह मुद्दा नहीं उठा? मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया. जल्द बताऊंगा कि मेरे टिकट को किसने रोका." उन्होंने कहा, "मैं कार्याध्यक्ष हूं कहीं भी लड़ सकता हूं. हमें कुचलने की कोशिश होगी तो हम ऊपर उठेंगे."

खतरे में पड़ सकती पार्टी की एकता

पार्टी में कई वरिष्ठ नेता नेतृत्व की ओर से उन्हें मनाने की नीति से नाराज हैं. उनका मानना है कि असंतुष्टों को बार-बार तवज्जो देने से छोटे नेता भी बगावत सीखेंगे, जिससे पार्टी की एकता खतरे में पड़ सकती है. पहले भी मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कैबिनेट में जगह न मिलने से असंतोष सामने आया था. अंजन कुमार यादव ने चेतावनी दी, "मैं कभी हारा नहीं, मैंने जहाज डुबोया है. कठिन समय में लड़ा, अब अच्छे वक्त में दूसरे को मौका देना दुखदायी है."

