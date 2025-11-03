तेलंगाना में SLBC टनल पर सियासत गर्म! रेवंत रेड्डी ने KCR पर साधा निशाना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में SLBC टनल पर सियासत गर्म! रेवंत रेड्डी ने KCR पर साधा निशाना

तेलंगाना सीएम ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को 40 किलोमीटर लंबी, दुनिया की सबसे बड़ी नागार्जुनकोंडा जिले के मन्नेवारी पल्ली में SLBC सुरंग परियोजना को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 03 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को नागार्जुनकोंडा जिले के मन्नेवारी पल्ली में SLBC (Srisailam Left Bank Canal) टनल कार्यों के लिए हवाई विद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती BRS सरकार पर जमकर हमला बोला और 40 किलोमीटर लंबी, दुनिया की सबसे बड़ी इस सुरंग परियोजना को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार इस लंबे समय से लंबित परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी अनुमानित लागत अब 4600 करोड़ रुपये हो गई है. इसका उद्देश्य कृष्णा नदी से 30 TMC पानी उठाकर 3 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है.

KCR पर CM रेड्डी का हमला

मुख्यमंत्री रेड्डी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) के 10 साल के शासनकाल में इस प्रतिष्ठित SLBC टनल का काम राजनीतिक कारणों से जानबूझकर रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि 1983 में स्वीकृत और 2004 में तत्कालीन वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार की ओर से 1968 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई यह परियोजना, अगर KCR सरकार समय पर पूरी कर देती तो इसका खर्च लगभग 2000 करोड़ रुपये होता, लेकिन आज देरी के कारण लागत 4500 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है.

रेवंत रेड्डी ने KCR पर कृष्णा नदी पर कोई नई परियोजना न लेने और इसके बजाय कालेश्वरम परियोजना पर 1.05 लाख करोड़ रुपये सहित ठेकेदारों पर कुल 1.86 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया. उन्होंने सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के प्रयासों की सराहना की, जो सुरंग की खुदाई के लिए सेना के अधिकारियों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

BRS पर तेलंगाना के हितों से समझौता करने का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मर्लापाडु, केश्या टांडा और नक्कालगंदी के निवासियों की शिकायतों का निवारण करेगी, जिनकी बस्तियां परियोजना के पास डूब गई हैं और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव पर भी निशाना साधा और BRS सरकार पर कृष्णा जल के उपयोग में तेलंगाना के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया.

रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ केवल 299 TMC पानी उपयोग करने का समझौता किया था, जबकि कांग्रेस सरकार राज्य के हिस्से का दावा करने के लिए न्यायाधिकरण में मजबूत तर्क पेश कर रही है. उन्होंने हरीश राव को पानी के मुद्दों पर सस्ते और बेतुके बयान देना बंद करने की चेतावनी भी दी. रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोग BRS को इस परियोजना को पूरा न करने के लिए हटा चुके हैं और उनकी सरकार इस पर युद्धस्तर पर काम करेगी.

Published at : 03 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
KCR Revanth Reddy CONGRESS SLBC Tunnel TELANGANA
