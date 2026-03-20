तेलंगाना विधानसभा परिसर में अचानक निकला सांप, मच गई अफरा-तफरी

तेलंगाना विधानसभा परिसर में बुधवार (18 मार्च 2026) को एक ऐसी घटना हो गई, जिसने पल भर के लिए सबकी सांसें रोक दीं. विधानसभा के मीडिया पॉइंट के पास अचानक एक सांप निकल आया. जहां रोज़ पत्रकार, कैमरामैन और नेता आते-जाते हैं ठीक उसी जगह सांप की मौजूदगी ने खलबली मचा दी.

सांप देखते ही वहां मौजूद लोग एक-दूसरे को पीछे धकेलने लगे. किसी के भी पैरों में दम नहीं था, जो जहां था, वहां से हटने की जल्दी में था. विधानसभा परिसर जो आमतौर पर राजनीतिक हलचल का केंद्र होता है. उस पल सांप के डर से थम-सा गया. इस अफरातफरी के बीच एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाई. बिना देर किए वह आगे आए, सांप को काबू किया और उसे पकड़ लिया. उनकी इस बहादुरी ने वहां मौजूद लोगों को राहत की सांस दिलाई.

घटना चौंकाने वाली

यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि यह कोई जंगल या सुनसान इलाका नहीं यह तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित इमारतों में से एक का परिसर है. बजट सत्र चल रहा है, विधायक, मंत्री, पत्रकार और सुरक्षाकर्मी सब यहां मौजूद हैं. ऐसे में सांप का यहां तक पहुंच जाना परिसर की सफाई और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

कहां दिख सकते हैं सांप?

सांप आमतौर पर वहीं दिखाई देते हैं, जहां उन्हें खाना, छिपने की जगह और रहने के लिए सही माहौल मिलता है. वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतें पूरी होती हैं तो वे आसपास के इलाकों में भी आ सकते हैं. सबसे पहले, सांप खेतों और झाड़ियों में ज्यादा मिलते हैं. घास, झाड़-झंखाड़ और फसलों के बीच उन्हें आसानी से छिपने की जगह मिल जाती है. यहां चूहे और छोटे जीव भी होते हैं, जो उनका मुख्य खाना होते हैं, इसलिए ये जगह उनके लिए सबसे सही होती है. घर के आसपास भी सांप आ सकते हैं, खासकर वहां जहां सफाई कम होती है. पुराने घर, गोदाम, लकड़ी या कबाड़ के ढेर और अंधेरी जगहें उन्हें सुरक्षित लगती हैं.