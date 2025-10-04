अमेरिका में तेलंगाना के युवक की गोली मारकर हत्या, BRS नेता हरिश राव ने परिवार से की मुलाकात

सपनों की उड़ान भरने विदेश गए एक युवा का जीवन एक पल में समाप्त हो गया. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एलबी नगर के निवासी पोले चंद्रशेखर की अमेरिका के डलास शहर में लुटेरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. BDS पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंचे इस दलित युवा की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डुबो दिया है. माता-पिता की आंखों से बहते आंसू देखकर हर कोई व्यथित हो रहा है. वह बेटा, जिस पर घर का पूरा भरोसा टिका था, अब हमेशा के लिए चला गया.

घटना शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) सुबह की है. 25 वर्षीय चंद्रशेखर ने हैदराबाद के एक कॉलेज से बैचलर इन डेंटल सर्जरी (BDS) की डिग्री हासिल की थी. उज्ज्वल भविष्य की तलाश में वह हाल ही में डलास चला गया था, जहां वह उच्च शिक्षा के साथ-साथ एक गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम नौकरी कर रहा था.

अज्ञात लुटेरों ने गोली मारकर की हत्या

स्थानीय स्रोतों के अनुसार, सुबह के समय कुछ अज्ञात लुटेरे स्टेशन में घुसे और लूटपाट के इरादे से गोलीबारी शुरू कर दी. चंद्रशेखर को सीने में दो गोलियां लगीं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं. डलास पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, लेकिन जांच जारी है.

यह खबर जैसे बिजली की कौंध की तरह परिवार तक पहुंची, मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया, पिता चुपचाप दीवार टेककर बैठे रहे, मानो पूरा संसार उजड़ गया हो. पड़ोसियों की आंखें नम हैं, जो चंद्रशेखर को एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़के के रूप में याद करते हैं.

तेलंगाना BRS विधायक हरिश राव ने जताया दु:ख

BRS विधायक हरिश राव ने परिवार के घर पहुंचकर उनकी पीड़ा साझा की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'एलबी नगर के दलित छात्र चंद्रशेखर का निधन अत्यंत दुखद है. BDS पूरा कर अमेरिका (डलास) उच्च शिक्षा के लिए गए चंद्रशेखर की सुबह-सुबह दुष्टों की गोलीबारी में जान चली गई. माता-पिता का वह दर्द, जो बेटे को ऊंचाइयों पर देखने का सपना संजोए थे, अब टूटा हुआ है. परिवार के सभी सदस्यों को मेरी गहरी संवेदना.'

राव ने तेलंगाना सरकार से विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास के साथ समन्वय कर शव को जल्द लाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल सहायता जरूरी है, ताकि परिवार को और मानसिक आघात न झेलना पड़े.

'अमेरिका में भी भारतीय छात्रों की सुरक्षा चिंताजनक'



यह घटना तेलंगाना के प्रवासी छात्रों के बीच दहशत फैला रही है. रचकोंडा और एलबी नगर इलाकों में चंद्रशेखर के दोस्तों ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई, जहां युवाओं ने रोते हुए कहा, 'वह हमारा प्रेरणास्रोत था. अमेरिका में भी भारतीय छात्रों की सुरक्षा चिंताजनक है.'

भारतीय दूतावास ह्यूस्टन ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले युवाओं को सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की जरूरत है.

ये भी पढ़ें:- पाकिस्तान से भारत में हथियार तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 पिस्तौल बरामद, 2 गिरफ्तार