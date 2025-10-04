पाकिस्तान से भारत में हथियार तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 पिस्तौल बरामद, 2 गिरफ्तार

श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मलोट से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो 9 MM पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस मामले में आरोपी के साथी को भी फिरोजपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़ा था.

श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने नशा और हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक और कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने मलोट इलाके में एक अभियान के दौरान अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रवि सिंह पुत्र मिट्ठू सिंह निवासी गांव छोटा मेगा राय, उत्तरा जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से दो 9 एमएम पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

आरोपी के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध

शुरुआती जांच में पता चला कि रवि सिंह के पाकिस्तानी तस्करों से संबंध थे, जो ड्रोन के जरिए सीमा पार से नशा और हथियार भेज रहे थे. पुलिस की ओर से आगे की जांच के बाद, उसके साथी संदीप कुमार उर्फ राजू लांबा पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी गांव वड्डा मेघराय उत्तरा, जिला फिरोजपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपी ड्रोन के माध्यम से गिराई गई खेप प्राप्त करते थे और इन हथियारों को स्थानीय संपर्कों तक पहुंचाते थे. यह नेटवर्क पाकिस्तान स्थित उन संचालकों के सीधे संपर्क में था, जो भारत में ड्रग्स और हथियार सप्लाई करते थे.

अवैध हथियार आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई

इस मामले में आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत FIR संख्या 170 दिनांक 03.10.2025 के तहत थाना सिटी मलोट में दर्ज की गई है. पुलिस अब तकनीकी और वित्तीय जांच के माध्यम से इस अवैध तस्करी नेटवर्क के अन्य लिंक का पता लगा रही है, ताकि इस मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके.

AAP डॉ. अखिल चौधरी ने कहा है कि जिला पुलिस किसी भी तरह के अपराधियों और अवैध हथियार आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि सीमा पार तस्करी में शामिल नेटवर्क को नष्ट करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट- अशफाक ढुड्डी

ये भी पढ़ें:- तेलंगाना विधानसभा में सियासी घमासान, स्पीकर के सामने आज भारतीय राष्ट्र समिति के 'बागी' विधायकों पर चलेगी तलवार!