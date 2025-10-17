हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान के लिए बुरी खबर! इंडियन एयरफोर्स को मिला पहला स्वदेशी फाइटर जेट, आसमान में गरजा तेजस Mk1A

पाकिस्तान के लिए बुरी खबर! इंडियन एयरफोर्स को मिला पहला स्वदेशी फाइटर जेट, आसमान में गरजा तेजस Mk1A

भारत का स्वेदशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A कई आधुनिक तकनीकों से लैस है. इसमें एयर-टू-एयर रीफ्यूलिंग का भी विकल्प मौजूद है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है. देश को पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान मिल गया है. भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को सफल उड़ान भरी. तेजस का सफल परीक्षण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिडेट (HAL) की नासिक फैक्ट्री से किया गया. HAL की LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी किया गया. 

तेजस 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है, यह हवाई रक्षा के साथ-साथ जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है. भारतीय वायुसेना के पास तेजस विमान पहले ही है, लेकिन तेजस Mk1A एडवांस वर्जन है. इसमें कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. पिछले कुछ सालों में तेजस ने कई ट्रायल उड़ाने भरीं, लेकिन यह उड़ान आखिरी तैयारी के रूप में थी. इसी वजह से यह और ज्यादा खास हो गई.

मिग-21 के रिटायरमेंट के बाद तेजस पर बड़ी जिम्मेदारी

वायुसेना ने पिछले महीने ही 26 सितंबर को मिग-21 को अपने बेड़े से रिटायर कर दिया है. आईएएनएस के मुताबिक, HAL का कहना है कि तेजस Mk1A के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं. इस फाइटर जेट को ब्रह्मोस समेत विभिन्न स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाएगा. तेजस Mk1A की रफ्तार 2200 किमी से भी अधिक है. यह तेजस लड़ाकू विमान का एडवांस वर्जन है. इसमें अपग्रेडेड एवियॉनिक्स और रडार सिस्टम हैं.

भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान

Mk1A के निर्माण में भारतीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसमें लगे 65 प्रतिशत से अधिक उपकरण स्वदेशी हैं. भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए 25 सितंबर को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण अनुबंध किया गया है. इस करार के मुताबिक, 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारतीय वायुसेना को 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए जाएंगे.

Published at : 17 Oct 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
Tejas Indian Air Force Pakistan Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

'Hariom Valmiki के परिवार को मुझसे ना मिलने की धमकी दी गई
Rahul Gandhi के Fathepur दौरे से पहले लगे विवादित पोस्टर
नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Bhagwat Chapter 1 OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
उत्तर प्रदेश में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती, यहां क्लिक कर जान लें डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती, यहां क्लिक कर जान लें डिटेल्स
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget