दुबई में एयरशो के दौरान अचानक क्रैश हुआ तेजस फाइटर जेट, भारतीय वायुसेना ने क्या बताया?

दुबई एयर शो के दौरान शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान फ्लाइंग डेमो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर घना काला धुआं देखा गया. भीड़ के सामने हुए इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने की है. घटना के बाद दुबई एयर शो के दर्शकों को सुरक्षित निकाला गया. घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं मौजूद हैं.

IAF का बयान- 'हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं'

इस हादसे पर भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा- 'दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस विमान का हादसा हुआ. पायलट को गंभीर चोटें आईं और हादसे में उनकी मृत्यु हो गई. वायुसेना को इस अपूरणीय क्षति का गहरा दुख है और हम शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है.'

An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.



IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.



A court of inquiry is being… — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025

कैसे हुआ हादसा?

मौके पर मौजूद लोगों और वीडियो के मुताबिक, तेजस विमान दोपहर लगभग 2:10 बजे स्थानीय समय पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ. बताया जा रहा है कि पायलट निगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए, जो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में लगने वाली ताकत होती है. इसी के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा और सीधा जमीन पर जा गिरा.

दुर्घटनाग्रस्त तेजस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित सिंगल-सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) था. यह भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल सबसे एडवांस विमानों में गिना जाता है और अंतरराष्ट्रीय रक्षा मंचों पर लगातार अपने प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित करता रहा है.