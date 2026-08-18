TMC सांसद सौगत रॉय की कार पर हमला, BJP कार्यकर्ताओं पर आरोप

टीएमसी सांसद सौगत रॉय को कोलकाता हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता हवाई अड्डे परिसर में सौगत रॉय की कार को घेर लिया. आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया. साथ ही काले झंडे लहराए गए और 'चोर-चोर' के नारे लगाए गए.

टीएमसी सांसद सौगता रॉय एयरपोर्ट की एक समिति के अध्यक्ष हैं. बताया जा रहा है कि आज (18 अगस्त) को कोलकाता हवाई अड्डे परिसर में एक बैठक थी. इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. जब वह मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गये तो कथित तौर पर उनकी कार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और 'चोर-चोर' के नारे लगाए. भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ड्राइवर पर हमला करने के भी आरोप लगे. सौगत रॉय के सुरक्षा गार्ड किसी तरह उन्हें बैठक में ले जाने में कामयाब रहे.

सौगत रॉय की कार पर हुए इस कथित हमले की निंदा करते हुए टीएमसी के जांगीपुर जिला संगठन की आईटी विंग के अकबर शेख ने कहा कि हमारे सांसद की कार पर कायरतापूर्ण हमला किया गया, जो बेहद ही शर्मनाक है. यह हमारे लोकतांत्रित मूल्यों के लिए खतरा है. उन्होंने आगे कहा कि यह घटना विरोधियों की अराजकतावादी मानसिकता और राजनीतिक कुंठा को दिखाती है. शेख ने कहा कि हमारे समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और हम दोषियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं. हम जनता की आवाज की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे.

The cowardly attack on the vehicle of our senior MP Shri Saugata Roy is a deeply shameful act that threatens our democratic values. This incident clearly reflects the lawless mentality and political frustration of the opposition. Violence has no place in our society, and we… pic.twitter.com/cRV1fMrYvK — Akbar sekh (@akbarsekhaitc) August 18, 2026

पहले भी फेंके जा चुके अंडे

इससे पहले, 28 मई को भी उत्तर 24 परगना जिले की दमदम लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे रॉय को अपने संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा था. एक पुलिस थाने से ज्ञापन सौंपकर बाहर निकलने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान उनके वाहन पर अंडा भी फेंका गया था. उन्होंने क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा था.