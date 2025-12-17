Tamil Nadu Murder News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के वाणियमबाड़ी के पास जुए में हुई झड़प में एक व्यक्ति को शराब पीने के लिए बुलाकर गला काटकर हत्या करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वाणियमबाड़ी के पास थुरुंजिकुप्पम गांव के रहने वाला 39 साल का सुरेश वेल्डिंग का काम करते था. उसकी शादी हो चुकी थी और दो बच्चे हैं.

मृतक सुरेश और उसी इलाके के कई लोग शराब पीकर जुआ खेलते थे. इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि सुरेश हमेशा जुआ खेलते समय जीतते था. जुआ खेलते समय कुछ लोग सुरेश से बहस करते थे, जो एक नियमित घटना बन गई थी.

सुरेश का चाकू से गला काट दिया

इस बीच ऐसा लगता है कि सुरेश ने 14 तारीख की रात को जुआ खेला था. इसमें वह सफल रहा, इसलिए 15 तारीख को शाम को जुआ खेलने वाले दोस्तों ने सुरेश को फोन करके थुरुंजिकुप्पम श्मशान के पास शराब पीने के लिए बुलाया. इसलिए सुरेश थुरुंजिकुप्पम श्मशान गया. उस समय नशे में धुत कुछ लोगों ने सुरेश से बहस की और बाद में बहस बढ़ने पर उन्होंने सुरेश पर हमला किया.

इसलिए सुरेश वहां से भाग गया और पीछा करने वाले लोगों ने उसे रोक लिया और एक चाकू से उसका गला काट दिया और वहां से भाग गए. बाद में उस रास्ते से गुजर रहे लोगों ने सुरेश को खून से लथपथ मृत पाया और चौंक गए और तुरंत इस बारे में अलंगायम पुलिस को सूचित किया.







आखिरी बार इस नंबर पर की थी बात

सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और सुरेश के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वाणियमबाड़ी सरकारी अस्पताल भेज दिया. इसके बाद सुरेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेल्लोर सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया. इसके बाद, जिला पुलिस अधीक्षक श्यामला देवी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें स्निफर डॉग सारा की मदद ली गई, जबकि अलंगायम पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया और जांच की, पुलिस ने सुरेश के फोन को जब्त कर लिया और जब उन्होंने आखिरी बार बात की तो सेलफोन नंबर का पता चला तो पता चला कि उन्होंने उसी इलाके के शरद से बात की थी, तुरंत शरद को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की, जुए के दौरान बड़ी रकम गंवाने वाले दोस्तों ने उनसे बहस की, जो हाथापाई में बदल गई, और उसके बाद उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बनाई, उसे श्मशान में बुलाया और शराब पीने के बाद चाकू से गला काटकर हत्या कर दी, उन्होंने स्वीकार किया,

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया

इसके बाद, इस हत्या के मामले में, उसी इलाके के 24 साल के शरद, 32 साल के धर्मदुरई, 35 साल के थेनपांडियन, 39 साल के सुरेश सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया और जेल में डाल दिया गया. वाणियमबाड़ी के पास जुआ खेलते समय हुई झड़प में एक व्यक्ति को चाकू से गला काटकर हत्या करने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.