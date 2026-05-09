Weather Update: आज 22 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है! जानें क्या आपका शहर लिस्ट में है

Tamil Nadu Weather Update: पिछले कुछ हफ्तों से तमिलनाडु में तेज गर्मी और हीटवेव ने आम लोगों को काफी परेशान कर रखा था. हालात ऐसे थे कि कई जगह पानी के स्रोत सूख गए और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. लेकिन अब मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है.

चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज तमिलनाडु के 22 जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. हालांकि यह बदलाव वायुमंडल में बने निम्न दबाव और समुद्री क्षेत्र में सक्रिय सिस्टम के कारण हुआ है.

बारिश का कारण और प्रभावित क्षेत्र

वर्तमान मौसम परिवर्तनों का मुख्य कारण कन्याकुमारी क्षेत्र में एक वायुमंडलीय निम्न-स्तरीय परिसंचरण को माना जाता है. इसके अलावा, कन्याकुमारी से दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश तक वायुमंडल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.

किन जिलों में ज्यादा बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों और आंतरिक जिलों में बारिश की तीव्रता अधिक होगी. खास तौर परनीलगिरी, कोयंबटूर, इरोड, तिरुपुर, डिंडीगुल, मदुरै, थेनी, तेनकासी, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, पुदुक्कोट्टई, त्रिची, नमक्कल, करूर जिलों और कराईकल क्षेत्रों में भी आज से कल तक तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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पिछले 24 घंटे का बारिश रिकॉर्ड और राहत

तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. करूर जिले के कुछ हिस्सों में 10 से 14 सेंटीमीटर तक बारिश हुई, जबकि रामनाथपुरम और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके बाद करूर और आसपास के इलाकों में हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

किसानों और आम लोगों के लिए राहत की खबर

यह बारिश किसानों और कड़ी गर्मी से मुरझाए हुए फसलों और भूजल स्तर में कमी से जूझ रहे लोगों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है क्योंकि सूखे की वजह से फसलें प्रभावित हो रही थीं और भूजल स्तर भी नीचे जा रहा था. बारिश से खेतों को नमी मिलने की उम्मीद है.

हालांकि, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

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